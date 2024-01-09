Економіка

10:34 09.01.2024

Понад 1000 населених пунктів залишилися без світла через негоду - Міненерго

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Понад 1000 населених пунктів залишилися без світла через негоду - Міненерго

Через негоду, яка не вщухає в Україні, знеструмлено 1 025 населених пунктів, повідомило Міністерство енергетики.

"У Дніпропетровській області без електропостачання майже 29 тис. споживачів у 324 населених пунктах, в Одеській області знеструмлено 268 населених пунктів, у Миколаївській - 215, у Кіровоградській області - 146", - наведено статистику в оновленні в телеграмі у вівторок.

Крім того, відключено 59 населених пунктів у Запорізькій області, 14 - у Херсонській, дев'ять - у Чернігівській, вісім - у Чернівецькій областях.

"Аварійні бригади в постраждалих від негоди регіонах переведено на цілодобовий режим роботи. Туди направлено додаткову техніку з інших областей. Однак роботу та пересування ускладнює ожеледь", - описало ситуацію міністерство.

Як повідомлялося, на ранок понеділка без світла через несприятливі погодні умови були майже 400 населених пунктів.

 

Теги: #негода #енергетика #міненерго

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