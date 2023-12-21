Економіка

12:56 21.12.2023

Україна отримала EUR1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС

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Україна отримала EUR1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС

Україна отримала EUR1,5 млрд макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Отже, загальна бюджетна підтримка з боку Євросоюзу цього року сягнула EUR18 млрд. Ці кошти допомагають нам зберігати економічну стійкість і виконувати соціальні зобов'язання", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Він також подякував ЄС за вагому і своєчасну допомогу Україні, а також висловив сподівання на подальшу підтримку.

 

Теги: #євросоюз #макрофіндопомога

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