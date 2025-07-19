Інтерфакс-Україна
Події
10:46 19.07.2025

Євросоюз опублікував санкційні списки з 18-го пакета

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Євросоюз опублікував санкційні списки з 18-го пакета

Європейський Союз опублікував список фізичних та юридичних осіб, які потрапили до 18-го пакета санкцій проти Російської Федерації, в нього увійшли 22 російські та два китайські банки, чотири компанії, пов'язані з російським фондом прямих інвестицій, ️26 нових суб'єктів, що пов'язані з російським ВПК, а також вісім компаній військово-промислового комплексу Білорусі.

Санкційний список опубліковано у суботу, 19 липня, в Офіційному журналі.

Так, під санкції потрапили 22 російські банки: Т-банк, банк "Санкт-Петербург", банк "Центрокрєдіт", Яндекс банк, Сургутнєфтєгазбанк, Меткомбанк, Сєвєргазбанк, Гєнбанк, Бистробанк, Енерготрансбанк, Татсоцбанк, банк "Зеніт", Трансстройбанк, банк "Фінам", Озон банк, Експобанк, Локко Банк, банк "Дом.РФ", МСП Банк, Ланта Банк, Банк 131 та банк "РостФінанс".

Вперше під санкції ЄС потрапили два китайські банки за надання криптовалютних послуг: Heihe Rural Commercial Bank і Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank.

Також до санкційного списку внесено вісім компаній військово-промислового комплексу Білорусі: Бєлвнєшпромсєрвіс, ОКБ ТСП, КБ "Безпілотниє Вертольоти", завод "Лєгмаш", науково-технічний центр "ЛЕМТ" БєлОМО, ТОВ "Лазєрниє прібори і тєхнології", Вістан, Рухсервомотор.

До санкційного списку внесено 14 людей та 41 організацію, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Таким чином загальна кількість фізичних і юридичних осіб, включених до санкційного переліку, перевищила 2500.

За словами верховної представниці ЄС з зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас, цей пакет є "одним із найжорсткіших на сьогодні". "Кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну. Послання чітке: Європа не відступить у своїй підтримці України. ЄС продовжуватиме посилювати тиск, доки Росія не припинить війну", - наголосила вона.

Як повідомлялося, Комітет постійних представників ЄС (Corеper) вранці 18 липня затвердив 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Теги: #євросоюз #санкції_рф

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