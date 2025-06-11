Інтерфакс-Україна
Події
21:23 11.06.2025

Каллас: Єдиний спосіб змусити Росію серйозно вести переговори – це посилити тиск

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Каллас: Єдиний спосіб змусити Росію серйозно вести переговори – це посилити тиск

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас та спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог обговорили спільну роботу з метою припинення війни Росії в Україні.

"Щоб прагнути миру, потрібні двоє. Але Росія не виявляє до нього готовності. Єдиний спосіб змусити Росію серйозно вести переговори – це посилити тиск. На моїй зустрічі з генералом Келлогом ми обговорювали спільну роботу з метою припинення війни Росії", - написала вона в соцмережі Х у середу.

 

Теги: #сша #тиск #євросоюз #рф

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