Міноборони має намір закупити через Prozorro 1016 пікапів на 1,75 млрд грн

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України до 15 березня 2024 року має намір придбати 1016 автомобілів типу Pick-Up на очікувану суму 1 млрд 749 млн 263,3 тис. грн.

Згідно з інформацією в системі публічних закупівель Prozorro, відповідні відкриті торги (з особливостями) оголошено 13 грудня.

Кінцевий термін подання пропозицій - 27 грудня, аукціон заплановано на 28 грудня 2023 року.

Умовами передбачено 100%-ву післяплату протягом 10 робочих днів.

Згідно з технічними умовами, автомобілі мають бути повнопривідними, вантажопідйомністю щонайменше 800 кг, із кліренсом щонайменше 180 мм, розміром кузова 1,4 х 1,5 м, мати щонайменше чотири посадкові місця.

Авто повинно мати дизельний або бензиновий двигун (пріоритетний вид пального - дизельне) потужністю щонайменше 120 к. с., автоматичну або механічну коробку передач, має бути укомплектоване повнорозмірним запасним колесом, домкратом, комплектом водійського інструменту, мати підсилювач керма, можливість блокування трансмісії.

Крім цього, автомобіль має бути обладнаний лебідкою (бажано) і фаркопом.

Гарантійний термін - не менше ніж один рік.

Згідно з повідомленням Міноборони в телеграм-каналі, таку масову закупівлю позашляховиків держава здійснює вперше.

"Очікувану вартість пікапів формували на підставі комерційних пропозицій трьох офіційних дистриб'юторів. Вона включає вартість деякого додаткового обладнання (лебідка і причіпний пристрій). Очікувана вартість одного автомобіля, який відповідає параметрам, може становити не більше ніж 1,7 млн грн, а проведення відкритого тендеру забезпечить отримання найбільш вигідних пропозицій", - зазначено в повідомленні.

Міноборони нагадує, що впровадило нову систему закупівель - за стандартами НАТО, і тепер формуватиме політику закупівель і здійснюватиме функцію контролю. Безпосередньо закупівлі курирує Агенція оборонних закупівель.