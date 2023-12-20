Економіка

12:24 20.12.2023

Міноборони має намір закупити через Prozorro 1016 пікапів на 1,75 млрд грн

2 хв читати
Міноборони має намір закупити через Prozorro 1016 пікапів на 1,75 млрд грн

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України до 15 березня 2024 року має намір придбати 1016 автомобілів типу Pick-Up на очікувану суму 1 млрд 749 млн 263,3 тис. грн.

Згідно з інформацією в системі публічних закупівель Prozorro, відповідні відкриті торги (з особливостями) оголошено 13 грудня.

Кінцевий термін подання пропозицій - 27 грудня, аукціон заплановано на 28 грудня 2023 року.

Умовами передбачено 100%-ву післяплату протягом 10 робочих днів.

Згідно з технічними умовами, автомобілі мають бути повнопривідними, вантажопідйомністю щонайменше 800 кг, із кліренсом щонайменше 180 мм, розміром кузова 1,4 х 1,5 м, мати щонайменше чотири посадкові місця.

Авто повинно мати дизельний або бензиновий двигун (пріоритетний вид пального - дизельне) потужністю щонайменше 120 к. с., автоматичну або механічну коробку передач, має бути укомплектоване повнорозмірним запасним колесом, домкратом, комплектом водійського інструменту, мати підсилювач керма, можливість блокування трансмісії.

Крім цього, автомобіль має бути обладнаний лебідкою (бажано) і фаркопом.

Гарантійний термін - не менше ніж один рік.

Згідно з повідомленням Міноборони в телеграм-каналі, таку масову закупівлю позашляховиків держава здійснює вперше.

"Очікувану вартість пікапів формували на підставі комерційних пропозицій трьох офіційних дистриб'юторів. Вона включає вартість деякого додаткового обладнання (лебідка і причіпний пристрій). Очікувана вартість одного автомобіля, який відповідає параметрам, може становити не більше ніж 1,7 млн грн, а проведення відкритого тендеру забезпечить отримання найбільш вигідних пропозицій", - зазначено в повідомленні.

Міноборони нагадує, що впровадило нову систему закупівель - за стандартами НАТО, і тепер формуватиме політику закупівель і здійснюватиме функцію контролю. Безпосередньо закупівлі курирує Агенція оборонних закупівель.

 

Теги: #міноборони #автомобілі #prozorro

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:34 19.12.2023
Україна нарощує виробництво БПЛА, щоб компенсувати дефіцит снарядів, - Міноборони

Україна нарощує виробництво БПЛА, щоб компенсувати дефіцит снарядів, - Міноборони

12:20 16.12.2023
Умєров закликав місцеву владу до більшого сприяння мобілізаційній роботі

Умєров закликав місцеву владу до більшого сприяння мобілізаційній роботі

11:32 16.12.2023
Згоду американської сторони на спільний моніторинг озброєння сприймаємо як знак довіри - заступник міністра оборони

Згоду американської сторони на спільний моніторинг озброєння сприймаємо як знак довіри - заступник міністра оборони

19:19 15.12.2023
У ЗСУ спрощено списання аптечок

У ЗСУ спрощено списання аптечок

13:25 15.12.2023
Міноборони України затвердило Стратегію менеджменту системи військової освіти

Міноборони України затвердило Стратегію менеджменту системи військової освіти

19:43 14.12.2023
Міноборони України виграло арбітражів на більш ніж 900 млн грн

Міноборони України виграло арбітражів на більш ніж 900 млн грн

19:21 12.12.2023
Кабмін передбачив для Міноборони можливість створювати суб'єкти у сфері медіа й офіційні друковані видання

Кабмін передбачив для Міноборони можливість створювати суб'єкти у сфері медіа й офіційні друковані видання

16:44 12.12.2023
Умєров і Залужний відвідали воїнів на східному напрямку

Умєров і Залужний відвідали воїнів на східному напрямку

15:49 10.12.2023
За тиждень знищено 6780 російських окупантів і 690 одиниць ворожої техніки

За тиждень знищено 6780 російських окупантів і 690 одиниць ворожої техніки

19:00 09.12.2023
Рада дала НБУ рік відстрочки на запуск адмінпроцедури і дозволила дарувати майно Міністерству оборони

Рада дала НБУ рік відстрочки на запуск адмінпроцедури і дозволила дарувати майно Міністерству оборони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Румунія допомогла Україні вижити під час блокади Польщею експорту агропродукції

Євросоюз запроваджує заборону на імпорт СВГ із Росії

ЄС розширив список європейських товарів, заборонених до експорту в РФ

ЄС запроваджує додаткові обмеження на транзит товарів територією РФ

Нові санкції ЄС передбачають додаткові заходи щодо дотримання стелі цін на російську нафту

ОСТАННЄ

"Укрнафта" збільшила щодобовий видобуток більш ніж на 80 тонн завдяки двом геолого-технічним заходам

Енергетики відновлюють електропостачання постраждалих через негоду споживачів у трьох областях на тлі зниження споживання в країні

Для непідписання законопроєкту про реформу містобудування були причини - Зеленський

Голова "Енергоатому" розраховує на запуск у роботу першого енергоблока Westinghouse АР1000 на ХАЕС у 2028-2029 рр.

Ігор Кушнір йде з посади голови "Київміськбуду"

"Укрнафта" за 7 міс. заощадила 25 млн грн як ліцензіат із постачання е/е

Румунія допомогла Україні вижити під час блокади Польщею експорту агропродукції

ЄІБ виділив Україні майже EUR100 млн на проєкти з відновлення

"Нафтогаз" завершив планову інтеграцію обл- і міськгазів

Морські пасажирські перевезення в ЄС зросли на 30% у 2022 році

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА