Румунія допомогла Україні вижити під час блокади Польщею експорту агропродукції, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Дякувати Богу, з'явилася розумна Румунія і просто мені президент Румунії Клаус Йоганніс допоміг. Допоміг нашим фермерам вижити. І в нього були такі складнощі, у нього були страйки... Я вважаю, він показав прояв твердої людини, яка сказала: Цінності спочатку, а потім уже ціни", - сказав Зеленський на пресконференції у вівторок.

Також президент зазначив, що зараз у Польщі новий уряд і висловив надію на вирішення питання з блокадою зерна.

"У мене був контакт із президентом Дудою, і він вітав мене з важливими нашими святами, і навпаки - я до нього звертався. Ми вирівняли цю ситуацію. Новий уряд. Я буду вірити, що новий уряд розблокує цю всю блокаду. Вона штучна", - заявив він.

Зеленський зазначив, що "не можна політизувати питання зерна, коли в нас усе заблоковано".

"Послухайте, з квітня по вересень це було дуже складно, ми втратили сотні мільйонів доларів, ми втратили частину врожаю, ми втрачали щодня. І щодня мене запитували наші фермери: "А як? У нас заміновані поля, як хоча б вивезти щось?" І ось, що сталося, і ми почали втрачати політичні відносини", - сказав Зеленський на пресконференції у вівторок.

Президент висловив подяку польському народу за підтримку, надану Україні.

"Але ви зрозумійте, я не тряпка якась, я захищаю інтереси своєї країни під час війни. Я сказав: просто дайте нам вивезти, нам не дали вивезти. І це було неправильно. Просто неправильно", - пояснив він.