Економіка

15:03 19.12.2023

Електропостачання відключених унаслідок позаштатної ситуації на Ладижинській ТЕС споживачів відновлено - ДТЕК

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Електропостачання відключених унаслідок позаштатної ситуації на Ладижинській ТЕС споживачів відновлено - ДТЕК

Енергетики Ладижинської ТЕС та АТ "Вінницяобленерго" оперативно відновили енергопостачання всіх ліній електропередач, що від'єднувалися внаслідок позаштатної ситуації на ТЕС, повідомила група ДТЕК.

"Енергопостачання споживачів відновлено", - йдеться в оновленні ДТЕК у фейсбуці станом на 14:40.

Як повідомлялося, кілька районів Вінницької області були знеструмлені через аварію на Ладижинській ТЕС.

Як пояснила компанія "ДТЕК" у фейсбуці, сьогодні на Ладижинській ТЕС під час виконання команди диспетчера з перемикання ліній виникла позаштатна ситуація, унаслідок якої спрацював автоматичний захист. Це призвело до тимчасового від'єднання видачі потужності на лінії електропередачі.

Там зазначили, що енергетики невідкладно розпочали усувати причини вимикання й докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіоні. Також повідомлялося про початок поступового підключення споживачів до електроенергії.

 

Теги: #енергетика #дтек #ладижинська_тес #вінницяобленерго

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