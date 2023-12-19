Електропостачання відключених унаслідок позаштатної ситуації на Ладижинській ТЕС споживачів відновлено - ДТЕК

Енергетики Ладижинської ТЕС та АТ "Вінницяобленерго" оперативно відновили енергопостачання всіх ліній електропередач, що від'єднувалися внаслідок позаштатної ситуації на ТЕС, повідомила група ДТЕК.

"Енергопостачання споживачів відновлено", - йдеться в оновленні ДТЕК у фейсбуці станом на 14:40.

Як повідомлялося, кілька районів Вінницької області були знеструмлені через аварію на Ладижинській ТЕС.

Як пояснила компанія "ДТЕК" у фейсбуці, сьогодні на Ладижинській ТЕС під час виконання команди диспетчера з перемикання ліній виникла позаштатна ситуація, унаслідок якої спрацював автоматичний захист. Це призвело до тимчасового від'єднання видачі потужності на лінії електропередачі.

Там зазначили, що енергетики невідкладно розпочали усувати причини вимикання й докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіоні. Також повідомлялося про початок поступового підключення споживачів до електроенергії.