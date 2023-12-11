"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 73 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

За минулий тиждень оператори системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" повернули світло 73 тисячам родин у Донецькій і Дніпропетровській областях.

"Із 4 до 10 грудня енергетики повернули світло жителям 103 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей, які постійно потерпають від ворожих обстрілів. Знову отримують електропостачання понад 73 тисячі сімей", - повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в понеділок.

Зокрема, незважаючи на складну безпекову ситуацію, за останній тиждень енергетики змогли повернути електропостачання до осель 68 тисяч родин у Донецькій області.

Південь Дніпропетровщини також постійно потерпає від обстрілів, які пошкоджують мережі та обладнання. За тиждень енергетики відновили світло для 4 тис. жителів Дніпропетровської області, домівки яких були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

"Від початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 9,6 млн сімей Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донбасу та міста Києва. У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, слова якого наведено у пресрелізі.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР підприємства обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.