Державні АТ відтепер продаватимуть та здаватимуть в оренду майно через аукціони "Прозорро.Продажі"

Державні акціонерні товариства з державною часткою 100% відтепер продаватимуть та здаватимуть в оренду свої активи через державні онлайн-аукціони в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі", повідомляє Міністерство економіки.

Воно уточнило, що 28 вересня набрало чинності відповідне рішення Кабінету міністрів від 22 вересня 2023 року, прийняте на виконання закону №2792-IX, що набрав чинності 28 березня 2023 року і має на меті підвищити ефективність діяльності державних АТ.

Раніше такі компанії не були зобов’язані продавати через конкурентні електронні торги своє майно, а визначали способи відчуження та оренди у власних порядках згідно з законодавством про діяльність АТ, нагадало Мінекономіки.

"Метою перетворення стратегічних державних підприємств в акціонерні товариства є забезпечення прозорої системи в їх управлінні. Це створює умови для побудови довіри потенційних інвесторів до системи управління державними підприємствами та залучення в них довгострокових інвестицій, що є для нас пріоритетом на найближчі роки", – прокоментувала ці зміни перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Заступник міністра економіки Олексій Соболев додав, що врегулювання продажу та оренди майна державних акціонерних товариств, серед яких такі стратегічно важливі як підприємства групи "Нафтогаз", "Укрпошта", "Укрзалізниця", є логічним кроком у підвищенні ефективності державного сектора економіки з боку уряду та Мінекономіки.

"Ідеться про стратегічні для економіки та держави загалом компанії, які й надалі залишатимуться у її власності. Прозорі та єдині правила і цифровізація процесів допоможуть бізнесу отримати доступ до публічних активів, це збільшить конкуренцію на торгах та інвестиції в державне майно і сприятиме зростанню економіки", - зазначив він.

Як зазначається у пресрелізі, це рішення торкнеться також таких АТ з державною часткою 100%, як НАК "Надра України", НЕК "Укренерго", АТ "Автомобільні дороги України", ПАТ "Укргідроенерго", АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія", АТ "Аграрний фонд", "Українське Дунайське Пароплавство" та інших, які продаватимуть та здаватимуть в оренду свої активи через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі.

"Запроваджені урядом та парламентом механізми дозволять збільшити суму надходжень до бюджету, критично важливих під час війни, адже вони дають можливість усім державним АТ управляти своїми активами в прозорий і конкурентний спосіб через державні онлайн-аукціони", — додав СЕО "Прозорро.Продажі" Сергій Бут.

Він нагадав, що публічні активи реалізовуються в системі "Прозорро.Продажі" з 2017 року: це і продаж обʼєктів малої приватизації, і оренда державного майна, і продаж та оренда земельних ділянок. За сім років від реалізації цих активів державний бюджет поповнився щонайменше на 15 млрд грн, відзначив Бут.

З-поміж активів державних АТ, які реалізовуватимуться на електронних торгах, - земельні ділянки, нерухомість, машини та обладнання тощо. За рішенням уряду аукціони з продажу та оренди таких активів проходитимуть на підвищення (англійський аукціон) та на пониження ціни (голландський аукціон), уточнило Мінекономіки.

Згідно з релізом, участь в аукціонах, оголошених державними АТ, зможе брати кожен охочий, в тому числі іноземні громадяни. Для цього потрібно зареєструватись на одному з акредитованих в системі "Прозорро.Продажі" майданчиків та подати заявку на участь в обраному аукціоні. Змагатися за державні активи АТ заборонено громадянам та юрособам рф. Уся інформація про хід та результати аукціонів з реалізації активів державних акціонерних товариств буде доступна для всіх охочих у публічному модулі аналітики bi.prozorro.sale.