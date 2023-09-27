Економіка

11:40 27.09.2023

Підсумки переговорів аграрних міністрів: Польща наполягає на забороні імпорту українських агротоварів

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Підсумки переговорів аграрних міністрів: Польща наполягає на забороні імпорту українських агротоварів

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський під час онлайн-зустрічі з міністром сільського господарства та розвитку села Республіки Польща Робертом Телюсом обговорив процедуру видачі українським урядом ліцензій агропідприємцям для експорту пшениці, ріпаку, кукурудзи та соняшнику до Польщі, повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Згідно з повідомленням, сторони обговорили план дій України щодо експорту аграрної продукції до Польщі.

Польський міністр поінформував українського колегу, що його уряд вивчає механізми видачі ліцензій українським експортерам. У польському уряді обговорюють це питання, зокрема визначають, хто погоджуватиме або не погоджуватиме видачу таких ліцензій.

Водночас Телюс звернув увагу на те, що Польща хотіла б, щоб Україна відкликала скаргу, яку подала до Світової організації торгівлі (СОТ) щодо обмежень на експорт агропродукції в сусідні європейські країни.

Як повідомив Сольський, найближчими днями відбудеться тристороння зустріч міністрів сільського господарства України, Польщі та Литви щодо перенесення ветеринарного контролю на територію країни призначення експорту для поліпшення транзиту через Польщу.

Подібну процедуру необхідно узгодити для транзиту польською територією агропродукції й до Німеччини, пояснив міністр і нагадав, що в серпні такий механізм контролю погодили Угорщина й Словаччина.

Як заявив польський міністр журналістам за підсумками онлайн-зустрічі, його уряд "дотримується чіткої позиції: зерно з України не може потрапити на польський ринок".

Як повідомило у соцмережі Х (раніше Twitter) Міністерство сільського господарства та розвитку села Польщі, "Україна прийняла наші доводи".

Телюс також підтвердив журналістам, що попросив представника українського уряду відкликати скаргу України до СОТ як безпідставну. "Ми хочемо шукати рішення на майбутнє, будувати механізми, які дадуть змогу зерну текти туди, куди воно йшло до війни", - сказав він.

За словами міністра, на переговорах з українським колегою обговорювали питання транзиту. Польща є на останньому етапі передачі контролю портам Литви. Українська сторона запропонувала передати контроль також німецьким портам.

"Під час переговорів із міністром Сольським було зроблено пропозицію щодо ліцензування, яку Польща проаналізує. Однак відповідних процедур поки що немає. Найголовніше, щоб зерно в цей час не текло до Польщі", - наводить слова Телюса пресслужба польського аграрного міністерства.

Аграрні міністри обох країн домовилися за тиждень знову обговорити результати розгляду питання щодо запровадження процедури ліцензування.

Джерела:

https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL/status/1706938376119628194

https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL/status/1706928222418383086

https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL/status/1706926559141986342

https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL/status/1706924356616523957

 

Теги: #зерно #польща #мінагрополітики

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