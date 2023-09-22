Економіка

17:27 22.09.2023

Кабмін передав Міненерго повноваження з управління ОГТСУ - депутат

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Кабмін передав Міненерго повноваження з управління ОГТСУ - депутат

Кабінет Міністрів України передав повноваження з управління корпоративними правами ТОВ "Оператор ГТС України" міністерству енергетики від ліквідованого "Магістральні газопроводи України", повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, під час створення "Магістральні газопроводи України" передбачалося, що ця компанія буде оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" створив ТОВ "Оператор ГТС України", якому і було передано функції "Укртрансгазу" з управління ГТС. Зі свого боку ОГТСУ було передано у власність "МГУ".

Ще в жовтні 2021 року директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що "МГУ" свою функцію виконало і його можна розформувати.

Законопроєкт №9311-1д про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України ухвалили 28 липня 2023 року в другому читанні 250 голосами, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав його 10 серпня, президент України - 31 серпня.

Згідно з ним, корпоративні права ОГТСУ передадуть Міністерству енергетики України від "МГУ", ухвалять погоджений з Energy Community новий статут і проведуть конкурсний відбір та призначення нової наглядової ради оператора.

Дата внесення рішення засновників про припинення юридичної особи "МГУ" внаслідок реорганізації - 5 вересня 2023 року.

20 вересня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зупинила обіг акцій "МГУ".

Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/37643

Теги: #гтс #міненерго #огтсу

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