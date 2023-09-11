Економіка

10:45 11.09.2023

Мінфін України передбачає на 2024 рік курс 41,4 грн/$1

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Мінфін України передбачає на 2024 рік курс 41,4 грн/$1

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про занепокоєння щодо зміцнення гривні й розраховує на ослаблення курсу до 41,4 грн/$1.

"Нас турбує зміцнення гривні... На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$1", - сказав він на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією "EBA Global Outlook: Нова економіка України" в Києві в понеділок.

Міністр пояснив, що йдеться про прогноз Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які Мінфін орієнтується.

Марченко уточнив журналістам, що йдеться про середньорічний курс.

Говорячи про занепокоєння зміцненням гривні, очільник Мінфіну наголосив, що для цього "немає жодних фундаментальних чинників". За його словами, це мінус для експортно орієнтованого бізнесу й загалом для економіки країни. Марченко додав, що "експорт не зростає взагалі", тоді як ситуація з імпортом зворотна.

Водночас міністр уточнив, що не виступає за якусь різку девальвацію.

Нацбанк утримує фіксований офіційний курс гривні на рівні 36,57 грн/$1 з кінця липня 2022 року. На готівковому ринку цього року курс стабілізувався на рівні до 38 грн/$1, тоді як минулого року він знижувався до 39 грн/$1 і навіть більше.

Члени Європейської Бізнес Асоціації у вересневому опитуванні спрогнозували середньорічний курс на 2024 рік 41 грн/$1, тоді як рік тому на 2023 рік вони очікували 43 грн/$1.

Теги: #прогноз #мінфін #курс_гривні

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