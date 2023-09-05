Економіка

16:43 05.09.2023

До початку опалювального сезону завершиться реконструкція найбільшої тепломагістралі на Подолі - Кличко

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До початку опалювального сезону завершиться реконструкція найбільшої тепломагістралі на Подолі - Кличко

До початку опалювального сезону буде завершено реконструкцію найбільшої теплової мережі, що забезпечує теплом Поділ, повідомив мер Києва Віталій Кличко в телеграм-каналі у вівторок.

"Сьогодні перевірив, як триває реконструкція теплової магістралі найбільшого діаметру - 720 мм, що постачає теплом увесь Поділ. За останні п'ять років на цій ділянці виявили понад 40 пошкоджень", - написав він.

Як поінформував Кличко, перший етап комплексної перекладки на об'єкті було розпочато 2020 року - тоді було виконано модернізацію магістральної теплотраси протяжністю понад 1,5 км.

Наразі триває другий етап. Уже виконано капремонт обладнання теплової камери, а також проведено заміну зношеної запірної арматури та будівельних конструкцій. Переведення магістралі здійснюється від теплокамери до теплокамери. Замість зношеної тепломагістралі прокладаються попередньо ізольовані труби європейського зразка, обладнані системою сигналізації про пошкодження.

"Реконструкція триватиме без відключення гарячого водопостачання. Завдяки модернізації тепломереж і теплотехнічного обладнання, покращиться якість теплопостачання майже для 400 житлових будинків, трьох лікувальних закладів, 51 навчального закладу та 423 відомств", - зазначив мер міста.

Як він наголосив, підготовка до зими є нині головним пріоритетом для столичної влади.

"Комунальні та інші служби працюють у посиленому режимі, адже до виконання планових ремонтних робіт додалися роботи з відновлення зруйнованої або пошкодженої інфраструктури. Минулої зими внаслідок ворожих ударів було серйозно пошкоджено близько 63% обладнання, необхідного для стабільного проходження осінньо-зимового періоду", - написав Кличко.

У 2023 році з міського бюджету спрямовано понад мільярд грн на ремонти обладнання теплоджерел, пошкоджених унаслідок ворожих обстрілів, а також на придбання пересувних котелень. Також здійснюється оснащення котелень, насосних станцій, бюветних комплексів та інших об'єктів критичної інфраструктури джерелами альтернативного живлення.

 

 

Теги: #київ #теплотраса #реконструкцiя #віталій_кличко

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