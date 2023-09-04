Економіка

17:01 04.09.2023

Держмитниця та ДПС виявили низку схем із заниженням вартості операцій і несплатою ПДВ в особливо великих розмірах - Гетманцев

2 хв читати
Держмитниця та ДПС виявили низку схем із заниженням вартості операцій і несплатою ПДВ в особливо великих розмірах - Гетманцев

Спільна аналітична робота Державної митної служби (Держмитниця) і Державної податкової служби (ДПС) у перші дні своєї роботи виявила низку випадків із заниженням вартості імпортованого товару і подальшим ухиленням від сплати ПДВ в особливо великих розмірах, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Лише за минулий тиждень виявлено (низку правопорушень - ІФ-У). Схема щодо ввезення на митну територію ТОВ "Ф" м'яса: свинячі реберця - у 5,4 раза; лопатки - у 4,7 раза; печінки - у 3 рази. Крім того, для оптимізації сплати платежів до бюджету ТОВ "Ф" здійснює фіктивне придбання сала і м'яса свинячого, а також транспортних послуг", - написав він у телеграм-каналі.

Крім того, митна та податкова служби встановили, що ТОВ "А", що здійснює операції з імпорту транспортних засобів, ввезло автомобілі за значно заниженими цінами (наприклад, ціна придбання 51 небитого автомобіля марок AUDI, BMW і MERCEDES менша на $5 тис.). При цьому податкове навантаження підприємства становило 0%.

Згідно з повідомленням, ТОВ "Н" у 2023 році імпортувало фармацевтичну продукцію із заниженням митної вартості порівняно із середньою ціною імпорту в Україні за зазначеними вище товарами вказаного суб'єкта господарської діяльності у понад 24 рази, реалізуючи деякі позиції зі збільшенням максимальної ціни від рівня імпортної у понад 418 разів. Протягом 2023 року підприємство також мало податкову ефективність на рівні 0%, зауважив голова профільного парламентського комітету.

"Ці приклади є лише окремими проявами зловживань, які чинить великий бізнес під час великої війни, крадучи гроші в армії", - наголосив Гетманцев.

"Обмін базами даними (...) уже на старті допоміг виявити очевидні заниження митної вартості. Тому її (співпрацю - ІФ-У) активно розвиватимуть. Дуже-дуже активно", - висловив сподівання в телеграм-каналі народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

 

 

Теги: #дпс #держмитниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:03 18.07.2023
"Запоріжсталь" за перегляд рішення податківців про відмову в поверненні ПДВ на 350 млн грн через підсанкційних акціонерів

"Запоріжсталь" за перегляд рішення податківців про відмову в поверненні ПДВ на 350 млн грн через підсанкційних акціонерів

13:16 05.07.2022
У Держмитниці повідомляють про викриття махінації із ввезенням бронежилетів на 3 млн грн

У Держмитниці повідомляють про викриття махінації із ввезенням бронежилетів на 3 млн грн

16:01 23.03.2022
Держмитниця: Черги є на п/п "Краківець" та "Шегині" на виїзді до Польщі, а також на пункті "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною

Держмитниця: Черги є на п/п "Краківець" та "Шегині" на виїзді до Польщі, а також на пункті "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною

15:18 10.03.2022
Держмитниця передала ЗСУ 650 конфіскованих автомобілів на 105 млн грн

Держмитниця передала ЗСУ 650 конфіскованих автомобілів на 105 млн грн

12:47 28.02.2022
Сім митниць зупинили роботу, решта виконують свої функції - Держмитниця

Сім митниць зупинили роботу, решта виконують свої функції - Держмитниця

18:45 27.02.2022
Держмитниця відключила пункти пропуску за східним напрямком на кордоні з країнами-агресорами

Держмитниця відключила пункти пропуску за східним напрямком на кордоні з країнами-агресорами

13:45 03.11.2021
Правоохоронці проводять слідчі дії у ДПС

Правоохоронці проводять слідчі дії у ДПС

13:15 03.11.2021
Держмитниця констатує скупчення авто на пункті пропуску "Нові Яриловичі"

Держмитниця констатує скупчення авто на пункті пропуску "Нові Яриловичі"

13:50 08.10.2021
Голова Держмитниці: Поки ми не застосовували поліграфи, але думаю, скоро застосуємо

Голова Держмитниці: Поки ми не застосовували поліграфи, але думаю, скоро застосуємо

11:13 06.10.2021
Надання Держмитниці статусу правоохоронного органу та права на оперативно-розшукову діяльність поліпшить її ефективність - Рябікін

Надання Держмитниці статусу правоохоронного органу та права на оперативно-розшукову діяльність поліпшить її ефективність - Рябікін

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дефіцит загального фонду держбюджету України в серпні-2023 зріс до 122,2 млрд грн, видатки - до 248,2 млрд грн - Мінфін

Запаси іноземного газу в ПСГ України за результатами серпня збільшилися майже в 2,5 раза

Проєкт держбюджету-2024 передбачає підвищення мінзарплати до 7100 грн із 1 січня і 8000 грн із 1 липня

Монети номіналом до 25 коп. і купюри зразків до 2003 р. можна обміняти до кінця вересня - НБУ

У Криму за окупації не буде цивілізованої економіки - Зеленський

ОСТАННЄ

Дефіцит загального фонду держбюджету України в серпні-2023 зріс до 122,2 млрд грн, видатки - до 248,2 млрд грн - Мінфін

Україна планує цифровізувати реєстрацію бізнесу з переробки та зберігання зерна

Україна розраховує на сприяння Болгарії на рівні ЄС у знятті будь-яких обмежень на експорт українського зерна - Шмигаль

Закон про продаж сигарет у duty-free набуде чинності з 1 жовтня через зволікання з його публікацією

Індекс UONIA та його похідні показники

"Метінвест" виплатив черговий купон за єврооблігаціями-2027

Запаси іноземного газу в ПСГ України за результатами серпня збільшилися майже в 2,5 раза

Проєкт держбюджету-2024 передбачає підвищення мінзарплати до 7100 грн із 1 січня і 8000 грн із 1 липня

"Укрзалізниця" отримає EUR100 млн від ЄІБ за угодою від 2016 року

Податкові надходження від представників туристичної галузі в I півріччі зросли в столиці та 14 регіонах України - ДАРТ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА