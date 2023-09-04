Держмитниця та ДПС виявили низку схем із заниженням вартості операцій і несплатою ПДВ в особливо великих розмірах - Гетманцев

Спільна аналітична робота Державної митної служби (Держмитниця) і Державної податкової служби (ДПС) у перші дні своєї роботи виявила низку випадків із заниженням вартості імпортованого товару і подальшим ухиленням від сплати ПДВ в особливо великих розмірах, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Лише за минулий тиждень виявлено (низку правопорушень - ІФ-У). Схема щодо ввезення на митну територію ТОВ "Ф" м'яса: свинячі реберця - у 5,4 раза; лопатки - у 4,7 раза; печінки - у 3 рази. Крім того, для оптимізації сплати платежів до бюджету ТОВ "Ф" здійснює фіктивне придбання сала і м'яса свинячого, а також транспортних послуг", - написав він у телеграм-каналі.

Крім того, митна та податкова служби встановили, що ТОВ "А", що здійснює операції з імпорту транспортних засобів, ввезло автомобілі за значно заниженими цінами (наприклад, ціна придбання 51 небитого автомобіля марок AUDI, BMW і MERCEDES менша на $5 тис.). При цьому податкове навантаження підприємства становило 0%.

Згідно з повідомленням, ТОВ "Н" у 2023 році імпортувало фармацевтичну продукцію із заниженням митної вартості порівняно із середньою ціною імпорту в Україні за зазначеними вище товарами вказаного суб'єкта господарської діяльності у понад 24 рази, реалізуючи деякі позиції зі збільшенням максимальної ціни від рівня імпортної у понад 418 разів. Протягом 2023 року підприємство також мало податкову ефективність на рівні 0%, зауважив голова профільного парламентського комітету.

"Ці приклади є лише окремими проявами зловживань, які чинить великий бізнес під час великої війни, крадучи гроші в армії", - наголосив Гетманцев.

"Обмін базами даними (...) уже на старті допоміг виявити очевидні заниження митної вартості. Тому її (співпрацю - ІФ-У) активно розвиватимуть. Дуже-дуже активно", - висловив сподівання в телеграм-каналі народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.