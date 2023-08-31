Економіка

17:17 31.08.2023

НБУ запустив сайт із фінансової грамотності "Гаразд"

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НБУ запустив сайт із фінансової грамотності "Гаразд"

Національний банк України (НБУ) запустив сайт з фінансової грамотності "Гаразд" для підвищення фінансованої обізнаності та захисту прав клієнтів фінансових установ, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з пресрелізом, на презентованій НБУ безкоштовній онлайн-платформі українці зможуть отримати рівень фінансових знань, достатній для ухвалення відповідальних рішень щодо персональних фінансів.

Нацбанк зазначає, що в умовах війни українці зіткнулися з безліччю нових викликів, розв'язання яких потребує певного рівня фінансової обізнаності та знань з управління особистими фінансами. Серед них - зростання кількості випадків платіжного шахрайства, кіберзлочинів та соціального інжинірингу, необхідність збереження вартості заощаджень, потреба в оптимізації особистого чи сімейного бюджету, розвитку навичок фінансового ризик-менеджменту.

Структура онлайн-платформи складається з шести розділів: "Гроші", "Фінансове планування", "Депозити", "Кредити", "Шахрайство" та "Страхування". Сайт також має дві спеціальні динамічні рубрики: "Лайфхаки" та "Питання дня".

Сайт "Гаразд" створено Національним банком України за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у межах чотирирічної Програми технічної допомоги "Фінансова інклюзія для економічного зростання", що реалізується в партнерстві з Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO) та Фондом ефективного управління уряду Великої Британії в Україні (GGF).

Допомогу в реалізації проєкту надав Проєкт технічної допомоги Європейського Союзу "Посилення регулювання та нагляду за небанківським фінансовим ринком (EU-FINREG)".

"Фінансова грамотність важлива для всіх: і для кожного споживача окремо, і для розвитку фінансового ринку, і для суспільної довіри та фінансової стабільності України", - наголосила Міра Ерич-Йович, лідерка команди експертів проєкту.

Теги: #нбу #сайт

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