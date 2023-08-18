Економіка

20:28 18.08.2023

ABH Holdings називає неправдивими обвинувачення України на адресу Фрідмана і вважає їх спробою перешкодити міжнародному правосуддю

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ABH Holdings називає неправдивими обвинувачення України на адресу Фрідмана і вважає їх спробою перешкодити міжнародному правосуддю

ABH Holdings SA (ABHH, Люксембург), ексвласник націоналізованого Сенс Банку (Київ, раніше - Альфа-Банк), відкидає як завідомо неправдиві обвинувачення Національної поліції України на адресу міноритарного акціонера холдингу Михайла Фрідмана нібито в організації злочинної схеми ухилення від сплати податків через Сенс Банк.

"Фрідман ніколи не брав участі в керівництві або управлінні Сенс Банком і ніколи не брав участі в структуруванні та здійсненні будь-яких угод або операцій банку, зокрема пов'язаних із оподаткуванням", - стверджує ABHH.

Холдинг вважає, що такі твердження, зокрема ті, що стосуються самого ABHH, є неправдивими і були зроблені з єдиною метою - завадити холдингу домогтися справедливого і чесного вирішення ситуації, що виникла після незаконної, на його думку, експропріації Сенс Банку.

ABHH нагадав, що в червні цього року повідомив уряд України про свій намір ініціювати розгляд на міжнародному рівні та запропонував переговори з метою мирного врегулювання суперечки, однак реакцією стало введення санкцій проти холдингу.

"У липні цього року холдинг зробив ще одну спробу звернутися до уряду України з проханням про переговори. Реакцією української влади стала націоналізація Сенс Банку, а також запровадження низки незаконних заходів щодо міноритарних акціонерів холдингу, які зараз доповнені інформацією про можливе порушення кримінальної справи стосовно Михайла Фрідмана", - йдеться в заяві.

У ній наголошується, що холдинг підтверджує свій намір продовжувати зусилля щодо захисту своїх прав і вважає нинішні дії української влади спробою перешкоджати процесу міжнародного правосуддя.

Для виведення коштів використовували кілька схем: виплата роялті за використання торговельних знаків і виплата коштів за фіктивними угодами, укладеними з офшорними компаніями. У рамках цього кримінального провадження загалом підозру отримали дев'ять осіб, а на активи, загальною вартістю понад 14,4 млрд грн, накладено арешти. Наразі Альфа-Банк націоналізований і перебуває у власності держави.

Нацполіція раніше в п'ятницю виступила із заявою, що її департамент стратегічних розслідувань, Бюро економічної безпеки та Офіс генерального прокурора встановили злочинні схеми Фрідмана та інших бенефіціарів-власників із міжнародного санкційного списку з виведення понад 700 млн грн через підконтрольні українські, кіпрські компанії та Альфа-Банк.

Зазначалося, що одна з таких схем - виведення коштів під виглядом виплати роялті за використання торговельних знаків, які раніше належали материнському банку в РФ. За три роки український банк сплатив 1,4 млн грн, проте 2021 року торговельні знаки було переоформлено на кіпрського нерезидента, підконтрольного російському олігарху, після чого величина плати зросла до $16,4 млн, і менш ніж за рік використання цих знаків банк перерахував на адресу кіпрської компанії понад 261 млн грн.

Також, як стверджується, використовували схему з виплати коштів за фіктивними угодами, укладеними з офшорними компаніями. Суть таких угод полягала в тому, що офшорна компанія - материнська компанія Альфа-Банку - викупила корпоративні права і перерахувала фантомній фірмі понад 460 млн грн. Однак, як з'ясували правоохоронці, ця фірма не мала ні майна, ні вела жодної господарської діяльності.

Нацполіція заявила, що для того, щоб установити зв'язки, приналежність і підконтрольність компаній як офшорних, так і українських російському олігарху, що використовувалися в схемах, було проведено понад 300 слідчих дій: обшуки, допити десятків свідків, різноманітні дослідження та експертизи, аналіз великого масиву інформації тощо.

"На підставі зібраних доказів російському олігарху - бенефіціарному власнику Альфа-Банку, організатору злочинної схеми повідомили про підозру. Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, здійснених у складі організованої групи за попередньою змовою, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу України", - заявила Нацполіція.

Уточнювалося, що загалом у межах кримінального провадження було повідомлено підозру ще вісьмом особам: колишньому голові та в.о. голови правління банку, трьом власникам офшорних компаній, а справа щодо трьох директорів фіктивних підприємств уже розглядається в суді.

Крім цього, було накладено арешти на суму понад 14,4 млрд грн: цінні папери, які перебували на рахунках банку, і товарні знаки, близько 900 об'єктів нерухомості.

Наразі Альфа-Банк націоналізовано, він перебуває у власності держави, а заарештовані активи передано в комерційне управління АРМА, уточнювалося в релізі.

 

 

 

Теги: #заява #abhh #фрідман

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