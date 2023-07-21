Економіка

13:29 21.07.2023

Прибуток Укрексімбанку за І півріччя склав близько 2 мільярдів гривень

1 хв читати
Прибуток Укрексімбанку за І півріччя склав близько 2 мільярдів гривень

Чистий прибуток червня в 440 млн грн дозволив державному Укрексімбанку (Київ) завершити перше півріччя 2023 р. з прибутком у розмірі 1,976 млрд грн, йдеться в офіційному пресрелізі банку у п'ятницю. 

Згідно документу більшу частину у структурі доходів продовжує займати процентий дохід, який формує робочий кредитний портфель банку. 

Крім того, за даними банку він займає першу позицію на ринку за кредитуванням юридичних осіб з часткою 14% (понад еквівалент 76 млрд грн за 2023 рік станом на 01.06.23), першу позицію за коштами юридичних осіб на рахунках (понад еквівалент 138 млрд грн за 2023 рік станом на 01.06.23). Лідер за обсягом адміністрування коштів міжнародних фінансових організацій (еквівалент 6 млрд грн станом на 01.06.23). Лідер на ринку валютообмінних операцій з часткою 11% (понад еквівалент 210 млрд грн станом на 01.07.23).

Також банк здійснив повне погашення довгострокових кредитів рефінансування НБУ, що залучались у 2020-2021 рр, на суму 18,5 млрд грн.

Теги: #статистика #укрексімбанк #звітність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:22 12.07.2023
Площа обстежених піротехніками сільгоспземель за 2 тижні зросла на 10 тис. га

Площа обстежених піротехніками сільгоспземель за 2 тижні зросла на 10 тис. га

20:08 11.07.2023
Площа обстежених піротехніками сільгоспземель за 2 тижні зросла на 10 тис. га

Площа обстежених піротехніками сільгоспземель за 2 тижні зросла на 10 тис. га

13:21 23.06.2023
ЄБРР надає Укрексімбанку кредит на суму €50 млн

ЄБРР надає Укрексімбанку кредит на суму €50 млн

14:04 21.06.2023
Німеччина випередила Польщу за кількістю українських біженців - ООН

Німеччина випередила Польщу за кількістю українських біженців - ООН

15:54 26.05.2023
Кабмін зобов'язав регулярно оприлюднювати звіти про надходження та витрати Фонду відновлення

Кабмін зобов'язав регулярно оприлюднювати звіти про надходження та витрати Фонду відновлення

21:45 13.05.2023
Чистий відтік з України минулого тижня зріс до 25 тис. осіб

Чистий відтік з України минулого тижня зріс до 25 тис. осіб

19:03 09.05.2023
Тоннаж "зернового коридору" минулого тижня скоротився на 10%

Тоннаж "зернового коридору" минулого тижня скоротився на 10%

20:10 29.04.2023
Чистий відтік з України минулого тижня знизився до 22 тис.

Чистий відтік з України минулого тижня знизився до 22 тис.

19:21 22.04.2023
В Україні від мін загинули 124 людини, з них шестеро дітей

В Україні від мін загинули 124 людини, з них шестеро дітей

21:49 15.04.2023
Приплив в Україну цього тижня залишився на високому рівні 56 тис. осіб

Приплив в Україну цього тижня залишився на високому рівні 56 тис. осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сенс Банк під час націоналізації продовжить обслуговувати фізосіб, перерва в обслуговуванні юросіб триватиме до другої половини дня 21 липня

НБУ розпочав процес націоналізації Сенс Банку (раніше - Альфа-Банк)

Україна отримає від СБ $1,5 млрд позики під гарантії японського уряду - Шмигаль

Ryanair оголошує про післявоєнний план розвитку в Україні на $3 млрд із 30 літаками і 10 млн пасажирів на рік

monobank повідомив про збій у роботі

ОСТАННЄ

"Укренерго" проведе перший спільний аукціон для експорту 200 МВт е/е до Словаччини на 23 липня

McDonald's відкрив перший заклад біля автотраси в Україні

USAID купив для "Нібулону" 50 вагонів-зерновозів для транспортування агропродукції через Ізмаїл

Сенс Банк під час націоналізації продовжить обслуговувати фізосіб, перерва в обслуговуванні юросіб триватиме до другої половини дня 21 липня

НБУ розпочав процес націоналізації Сенс Банку (раніше - Альфа-Банк)

Україна отримає від СБ $1,5 млрд позики під гарантії японського уряду - Шмигаль

Ryanair оголошує про післявоєнний план розвитку в Україні на $3 млрд із 30 літаками і 10 млн пасажирів на рік

monobank повідомив про збій у роботі

"Укрцемент" пропонує дозволити європейські декларації відповідності будпродукції для українських виробників

Угорщина не допустила "Метінвест" до конкурсу щодо меткомбінату Dunaferr, тим самим знизивши ціну продажу на EUR150 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА