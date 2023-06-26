Мінагрополітики України прогнозує врожай зернових у 2023 році 46 млн тонн

Урожай зернових в Україні цього року очікується на рівні близько 46 млн тонн, що на 5-7% менше, ніж торік, повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький.

"Станом на сьогодні є прогноз середньозважений: очікується, що зернових буде зібрано близько 46 млн тонн. Це, на жаль, менше, ніж минулого року. Зменшення становить приблизно 5-7%", - сказав він в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Водночас Висоцький зазначив, що внутрішнє споживання зернових становить 18 млн тонн.

"Тому, навіть збираючи 46 млн тонн, це все одно в 2,5 раза більше, ніж внутрішня потреба, відповідно якогось ризику для дефіциту зернових для внутрішніх цілей на сьогодні немає", - наголосив перший заступник міністра.

Як повідомлялося, у середині березня Мінагрополітики спрогнозувало скорочення загального валового збору зернових і зернобобових культур у сезоні 2023 року до 44,3 млн тонн проти 53,1 млн тонн попереднього сезону.