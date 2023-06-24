"Ковальська" відновить пошкоджену уламками ракети будівлю в Солом'янському районі Києва

ПБГ "Ковальська" проведе відновлювальні роботи в ЖК "Династія", пошкодженого уламками збитої ракети вночі в Києві, повідомив генеральний директор групи "Ковальська" Сергій Пилипенко у Facebook.

"Сьогодні під час нічної атаки ворожа ракета влучила в будинок "Ковальської". Загинули та травмовані люди, є зниклі безвісті. Рятувальні роботи ще тривають. Висловлюю щире співчуття рідним загиблих, це величезна трагедія. З ночі на місці працюють рятувальники, створено оперативний штаб. З усіх наших об’єктів ми направили людей для розбирання завалів і прибирання території. Як тільки ДСНС закінчить свою роботу на пошкоджених поверхах, наша інженерна група оцінить ситуацію для розробки плану відновлення будинку. За наявними фотографіями та відео зараз важко оцінити ступіть пошкодження, стан конструкції та інженерних мереж", - написав він.

Пилипенко повідомив, що команда компанії самовіддано працює у спільній роботі з усіма відповідними службами та зробить усе можливе, щоб якнайшвидше очистити територію, розпочати відновлювальні роботи та повернути жителів додому.

Як повідомляла Київська міська державна адміністрація, кількість постраждалих унаслідок влучання уламків збитої ракети в Солом'янському районі Києва зросла до 11, четверо з них - госпіталізовані. Як повідомляється, рятувальники евакуювали з будинку 24 людини. Троє постраждалих деблоковані з-під завалів конструкцій і 1 людина деблокована з ліфта.