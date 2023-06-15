Голова НБУ: Частка депозитів до 12 місяців зросла до 76% у травні, а частка строкових гривневих депозитів у червні - до 35%

Частка депозитів терміном від 3 до 12 місяців зросла з 47% у січні до 76% у травні, а частка строкових гривневих депозитів у червні - на 5%, до 35%, повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"Зараз ми бачимо за всіма індикаторами ефективності наших монетарних заходів досягнення тих параметрів, яких ми очікували. Частка депозитів терміном від 3 до 12 місяців в обігу із залученням нових строкових вкладів зросла до 76% у травні з близько 47% на початку року. Розвернувся тренд на зниження частки строкових гривневих депозитів у загальному обсязі вкладів населення. У січні-червні 2023 року їхня частка зросла майже на 5% - до 35%", - сказав він під час пресбрифінгу в четвер.

Голова НБУ наголосив, що розгорнутий тренд означає, що комплексно вжиті Нацбанком заходи досить рішуче прокомуніковані та є ефективними.

"Саме цю тенденцію, це важливий момент, ми маємо намір підтримати, зберігаючи високий рівень облікової ставки", - додав він.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук також повідомив, що "те, як реагує ринок депозитів банків на наші дії, цілком вкладається в наші очікування. Ми бачимо, що банки досить активно протягом останніх місяців піднімали відсоткові ставки за строковими депозитами. Наприклад лише в травні за строковими депозитами фізосіб середньозважена ставка зросла на 0,8 п. п. і зрозуміло, що зростали ставки за депозитами понад три місяці".

Він пояснив, що таке підвищення давало банкам додаткові можливості і в контексті обов'язкового резервування, і в контексті доступу до депсертифікатів терміном три місяці зі ставкою на рівні облікової. Результатом цього стало продовження тренду на зростання частки строкових гривневих депозитів у загальному обсязі вкладів населення, додав Ніколайчук, зазначивши, що від початку року цей показник зріс із 30% до 35%.