Економіка
08:48 19.08.2025

Гривневі кредити для бізнесу подорожчали у липні до 16,9%, для населення - до 36,2%

Середня ставка за гривневими кредитами корпоративному сектору в липні підскочила на 1,4 відсоткових пункти (в.п.) - до 16,9% річних, останній раз дорожчими кредити були у квітні 2024 року, повідомив Національний банк України на своєму сайті.

За його даними, ставка валютних кредитів бізнесу збільшилася на 0,2 в.п. – до 5,9% річних, тоді як гривневих кредитів для населення – на 0,3 в.п., до 36,2% річних.

Щодо залучення депозитів юридичних осіб, то банки підняли середню ставку за ними за минулий місяць всього на 0,1 відсоткового пункту - до 10,2% річних, тоді як ставка депозитів для населення навіть зменшилася на 0,2 в.п. – до 10,9% річних

Ставки за валютними депозитами у липні залишилися майже незмінними: 0,7% – для бізнесу та 0,9% – для населення.

В той же час середня ставка за кредитами на міжбанківському ринку у липні зменшилася відразу на 0,7 в.п. - до 15,7%, у тому числі зменшилася ставка за кредитами овернайт - на 0,5 в.п., до 14,8% річних.

Як повідомлялося, Нацбанк у березні підвищив облікову ставку на 1 в.п. – до 15,5% річних, але потім тричі зберігав її на цьому рівні, востаннє – у липні.

 

