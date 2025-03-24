ПриватБанк з 1 квітня збільшує дохідність депозитів у гривні до 13-14%

ПриватБанк (Київ) у понеділок повідомив про підвищення з 1 квітня ставок за всіма основними видами депозитних вкладів, нові ставки діятимуть як для нових вкладів, так і для тих, що продовжуються на відповідні строки, максимальна ставка – 13% річних.

"Ми підтримуємо зусилля Національного банку України щодо збільшення привабливості гривневих заощаджень для українців та підвищення облікової ставки регулятора. Новий рівень ставок за депозитами дозволить нашим клієнтам отримувати додатковий захист заощаджень від інфляції", - зазначив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Згідно з пресрелізому, депозити у ПриватБанку на 10–12 місяців приноситимуть 13% річних (наразі 10%), на 6–9 місяців – 10% (9%), заощадження на 4-5 місяців — 12% (11% річних).

Найвищу ставку - 14% річних - встановлено для військовослужбовців, які отримують цільові державні виплати через ПриватБанк за спеціальним вкладом "Слава Героям". Раніше ця ставка становила 13,5%.

ПриватБанк обслуговує понад 18 млн клієнтів. Обсяг коштів на їхніх рахунках у 2024 році зріс більш ніж на 10%. Понад пів мільйона громадян мають строкові депозити на загальну суму 81 млрд грн, а загальний депозитний портфель перевищує 440 млрд грн. Станом на 1 січня цього року частка ПриватБанку на ринку вкладів фізичних осіб становила 36%, строкових вкладів – 19,4%.

Як повідомлялося, з 7 березня Нацбанк підвищив облікову ставку з 14,5% до 15,5%, реагуючи на зростання інфляції.

Окрім того, Нацбанк для розвороту інфляційного тренду та посилення привабливості заощаджень у гривні вніс зміни до параметрів операційного дизайну відсоткової політики та з 4 квітня збільшує спред між обліковою ставкою та ставками за тримісячними депосертифікатами на 1 відсотковий пункт (в.п.) – до 19%.

"Це сприятиме подальшому зростанню процентних ставок за строковими гривневими інструментами, відповідно - посиленню захисту гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення. У результаті очікується зниження ризиків для цінової динаміки, валютного ринку та міжнародних резервів", – зазначав НБУ.

Окрім того, розширяться можливості банків розміщувати кошти в тримісячних депозитних сертифікатах залежно від успішності нарощування протягом останніх 12 місяців портфеля гривневих депозитів населення зі строком більш як три місяці за рахунок підвищення мультиплікатора з 3 до 3,5.

Пізніше Нацбанк заявив, що окремі державні банки продовжують використовувати переваги надлишкової ліквідності через нерівномірний розподіл соціальних виплат та зарплат військовим, нехтуючи заходами регулятора з процентної політики, а частка строкових вкладень гривневих коштів населення в банках стійко знижується.

"Вони (окремі банки – ІФ-У) утримуються від перегляду власної процентної політики, нехтуючи відповідними кроками НБУ, що позначається на вкрай стриманому темпі підвищення рівня депозитних ставок у середньому по банківській системі", - йшлося у підсумках дискусії Комітету з монетарної політики (КМП) центробанку.