Події

20:19 12.02.2024

Депозити резидентів в українських банках у січні-2024 скоротилися на 2,1% вперше із серпня-2022

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Депозити резидентів в українських банках у січні-2024 скоротилися на 2,1% вперше із серпня-2022

Депозити резидентів в українських банках у січні цього року скоротилися на 2,1%, або 49,2 млрд грн - до 2 трлн 345,9 млрд грн, зниження депозитів зафіксовано вперше після серпня 2022 року, свідчить статистика Національного банку України.

Згідно з нею, депозити населення впали в січні на 2,5%, або на 27,4 млрд грн - до 1 трлн 50,9 млрд грн. Попереднє їхнє зниження було зафіксоване в травні та січні минулого року, однак тоді воно становило відповідно менше ніж 1 млрд грн і менше ніж 4 млрд грн.

НБУ уточнив, що знизилися як депозити в гривні - на 2,6%, або 18,8 млрд грн, до 692,2 млрд грн, так і у валюті - на 2,1% у доларовому еквіваленті, або $0,20 млрд, до $9,47 млрд.

Депозити бізнесу в першому місяці нового року зменшилися на 1,7 в.п., або 21,8 млрд грн - до 1 трлн 259,5 млрд грн. Це пов'язано з падінням гривневих депозитів на 3,5%, або 32,5 млрд грн, - до 884,85 млрд грн. Водночас валютні депозити в доларовому вираженні збільшилися на 3,2%, або $0,31 млрд - до $9,89 млрд.

Середня ставка нових оформлених гривневих депозитів для населення в січні залишилася незмінною - 11,7%, тоді як для корпоративного сектору, після паузи в грудні, опустилася на 0,3 відсоткового пункту (в.п.) - до 9,9%, повернувшись на рівень листопада 2022 року.

Щодо валютних депозитів, то їхня прибутковість для фізосіб четвертий місяць поспіль залишилася на рівні близько 1,0% річних, тоді як для юросіб набрала 0,2 в.п., повернувшись до показника серпня минулого року - 0,7% річних.

У січні перервалася також тенденція зростання кредитного портфеля, що тривала шість місяців: він скоротився на 0,5%, або 4,76 млрд грн.

За даними регулятора, причиною стало скорочення кредитного портфеля юросіб на 1,2%, або на 8,88 млрд грн, - до 748,10 млрд грн. Найбільший відплив позик зафіксовано в іноземній валюті: зменшення портфеля на 2% у доларовому вираженні, або $0,12 млрд - до $6,23 млрд грн, тоді як у нацвалюті портфель зменшився на 0,7%, або на 3,51 млрд грн - до 512,35 млрд грн.

Водночас кредитний портфель фізосіб зріс на 2,1%, або 4,76 млрд грн, - до 227,31 млрд грн за рахунок збільшення гривневих позик на 2,3%, або 4,90 млрд грн - до 215,49 млрд грн, тоді як валютний портфель знову зменшився на 0,9% - до еквівалента $312 млн.

Згідно з інформацією Нацбанку, ставки за гривневими кредитами бізнесу і населенню зросли на 0,6 в.п. - до 18,1% і 0,9 в.п. - до 34,6% річних відповідно. Тоді як ставки за валютними позиками для юросіб збільшилися на 0,3 в.п., - до 6,7%, а для фізосіб, навпаки, опустилися на 1,4 в.п. - до 5% річних.

Ставки міжбанківських кредитів і овернайт, як наголошує центробанк, у січні знизилися на 0,4 в.п. - відповідно до 14,6% і 14,5% річних.

Як повідомлялося, з 15 грудня НБУ знизив облікову ставку і ставку за ДС "овернайт" з 16% до 15% річних, за тримісячними ДС - з 20% до 19% і за кредитами рефінансування - з 22% до 21%, і зберіг ставки на такому рівні рішенням від 25 січня.

Інфляція в Україні в річному вимірі за підсумками січня цього року знизилася до 4,7% з 5,1% за підсумками грудня і листопада.

 

Теги: #кредити #депозити #обсяг

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