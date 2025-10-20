Додатковий імпорт газу визначається обсягами втрат видобутку через удари РФ - заступник глави Міненерго

Україна змушена буде додатково імпортувати газ через втрати власного видобутку, і обсяги імпорту мають дорівнювати обсягам втрат, зазначив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

"Виходимо з реалістичного сценарію. Не можу назвати цифри, але обсяг імпорту газу співмірний з тим обсягом, який ми втрачаємо внаслідок ударів", - сказав Колісник під час заходу "Енергія, що тримає Україну" від РБК, який проходить зараз у Києві.

Колісник зазначив, що, звісно, йде відновлення пошкодженого обладнання, а обсяг необхідного імпорту "досяжний".

Він пояснив, що перед початком ОЗП була поставлена висока планка імпорту, і вона виконана.

Колісник додав, що резерви газу в підземних сховищах плюс додатковий імпорт - це те, на що можна розраховувати при проходженні холодного періоду.

Пізніше він погодився з уточнюючим коментарем директора енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка про те, що додатковий імпорт газу може скласти приблизно 2 млрд куб. м.

За словами Колісника, зараз Україна опрацьовує різні джерела фінансування імпорту, а також всі доступні логістичні ланцюги.

Як повідомлялося, член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко минулого тижня не стала спростовувати інформацію ЗМІ про те, що внаслідок атак РФ на початку жовтня Україна втратила приблизно 60% добового видобутку газу.

З початку жовтня по газових об’єктах було здійснено 6 масованих атак.