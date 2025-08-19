Інтерфакс-Україна
Події
08:46 19.08.2025

Обсяг кредитів у липні зріс на 2,0%, а депозитів зменшився на 0,1%

Обсяг кредитів у червні зріс на 2,0%, або на 24,3 млрд грн - до 1 трлн 235,2 млрд грн, тоді як депозитів зменшився на 0,1%, або на 3,0 млрд грн - до 2 трлн 847,8 млрд грн, повідомив Національний банк України (НБУ) на своєму сайті.

За його даними, основне зростання обсягу кредитів відбулося за рахунок корпоративного сектору, де він збільшився на 1,8%, або на 16,4 млрд грн- до 909,3 млрд грн.

Зокрема гривневі кредити для бізнесу виросли на 2,5%, або на 15,9 млрд грн - до 656,8 млрд грн, тоді як валютні зменшилися на 0,1%, або на $0,01 млрд - до $6,05 млрд у доларовому еквіваленті

Водночас домашні господарства збільшили обсяг кредитного портфелю на 2,7%, або на 8,2 млрд грн - до 306,1 млрд грн.

Щодо депозитів, то зменшення їх у липні пов’язано зі скороченням гривневих депозитів юридичних осіб на 1,2%, або на 12,5 млрд - до 1 трлн 70,0 млрд грн, тоді як валютні депозити зросли на 2,3%, або на $0,22 млрд – до $10,05 млрд.

Щодо домашніх господарств, то їх гривневі депозити в гривні залишилися на рівні 855,6 млрд грн, тоді як валютні зросли на 0,6%, або на $0,07 млн – до $10,65 млрд.

Нацбанк уточнив, що на кінець липні долар подорожчав до 41,7662 грн/$1 з 41,6409 грн/$1, але коштував дешевше, аніж на початок року – 42,0390 грн/$1.

Загалом з початку року обсяг гривневих кредитів юросіб зріс на 15,9%, населення – на 16,4%. Щодо валютних кредитів, то бізнес збільшив їх всього на 0,5%, тоді як населення зменшило на 9,9%.

Гривневі депозити юросіб за 7 місяців цього року зменшилися на 1,7%, валютні – на 0,7%, тоді як населення наростило їх відповідно на 7,7% та 7,0%.

 

Теги: #кредити #нбу #депозити

