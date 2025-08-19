Інтерфакс-Україна
Економіка
18:58 19.08.2025

Обсяг кредитів у липні зріс на 2,0%, а депозитів зменшився на 0,1% - Нацбанк

Фото: НБУ

Обсяг кредитів у червні зріс на 2,0%, або на 24,3 млрд грн - до 1 трлн 235,2 млрд грн, тоді як депозитів зменшився на 0,1%, або на 3,0 млрд грн - до 2 трлн 847,8 млрд грн, повідомив Національний банк України (НБУ) на своєму сайті.

За його даними, основне зростання обсягу кредитів відбулося за рахунок корпоративного сектору, де він збільшився на 1,8%, або на 16,4 млрд грн- до 909,3 млрд грн.

Зокрема гривневі кредити для бізнесу виросли на 2,5%, або на 15,9 млрд грн - до 656,8 млрд грн, тоді як валютні зменшилися на 0,1%, або на $0,01 млрд - до $6,05 млрд у доларовому еквіваленті

Водночас домашні господарства збільшили обсяг кредитного портфелю на 2,7%, або на 8,2 млрд грн - до 306,1 млрд грн.

Щодо депозитів, то зменшення їх у липні пов’язано зі скороченням гривневих депозитів юридичних осіб на 1,2%, або на 12,5 млрд - до 1 трлн 70,0 млрд грн, тоді як валютні депозити зросли на 2,3%, або на $0,22 млрд – до $10,05 млрд.

Щодо домашніх господарств, то їх гривневі депозити в гривні залишилися на рівні 855,6 млрд грн, тоді як валютні зросли на 0,6%, або на $0,07 млн – до $10,65 млрд.

Нацбанк уточнив, що на кінець липні долар подорожчав до 41,7662 грн/$1 з 41,6409 грн/$1, але коштував дешевше, аніж на початок року – 42,0390 грн/$1.

Загалом з початку року обсяг гривневих кредитів юросіб зріс на 15,9%, населення – на 16,4%. Щодо валютних кредитів, то бізнес збільшив їх всього на 0,5%, тоді як населення зменшило на 9,9%.

Гривневі депозити юросіб за 7 місяців цього року зменшилися на 1,7%, валютні – на 0,7%, тоді як населення наростило їх відповідно на 7,7% та 7,0%.

"В сегменті корпоративного бізнесу наш net-портфель з початку року на 1 серпня зріс на 3,6 млрд грн. При цьому нових угод за поточний рік укладено вже на загальну суму у 9,4 млрд грн. Переважно це проєкти в галузі енергетики, аграрної та харчової промисловості, торгівлі тощо. В першу чергу це - саме інвестиційні проєкти, ми відслідковуємо позитивну динаміку у готовності великого бізнесу вкладати кошти у відбудову економіки країни", -- прокоментував такі результати на прикладі роботи Ощадбанку заступник голови його правління Юрій Каціон, відповідальний за корпоративний бізнес.

Він нагадав, що за підсумками п’яти перших місяців 2025 року, за даними НБУ, Ощад продовжував утримувати лідерство на ринку у кредитуванні юридичних осіб за net-портфелем. Частка банку – понад 14% на зростаючому за обсягами ринку, наголосив Каціон.

