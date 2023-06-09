Економіка

11:00 09.06.2023

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС достатній для забезпечення потреб станції - "Енергоатом"

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Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС достатній для забезпечення потреб станції - "Енергоатом"

Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільною і контрольованою, а рівень води у ставку-охолоджувачі є достатнім для задоволення потреб станції.

"Станом на 8:00 9 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 11,74 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,66 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомило держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" у телеграмі у п'ятницю.

Як нагадали в НАЕК, енергоблоки ЗАЕС не працюють із вересня 2022 року, тому відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Як повідомлялося з посиланням на голову "Енергоатому" Петра Котіна, компанія допускає переведення в холодний стан останнього з шести енергоблоків окупованої Запорізької АЕС, який іще залишався в стані гарячого зупинення, через падіння рівня води в Каховському водосховищі після підриву російськими військами Каховської ГЕС.

"Я думаю, що наразі ми ухвалимо рішення про переведення останнього блоку в холодний стан, після цього він фактично не буде споживати цю воду, якої нині достатньо для ЗАЕС у ставку-охолоджувачі", - сказав Котін в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" 8 червня.

За його словами, наразі у ставках на ЗАЕС рівень залишається максимальним - 16,6 м.

"Якщо блоки працюють, то без додаткових джерел живлення ставка в такому режимі станція може працювати 1-1,5 місяця. Після цього потрібно перевести блоки в холодний стан, і за такої умови води не буде досить тривалий час, це можуть бути роки", - пояснив очільник "Енергоатому".

Водночас, за його словами, ситуація може виявитися критичною, якщо будуть спущені ставки. Хоча він наголосив, що на будь-які випадки є низка аварійних заходів, які передбачають забезпечення ЗАЕС водою, але звернув увагу, що доки станція окупована, Україна не може гарантувати дотримання всіх заходів безпеки.

 

Теги: #енергоатом #заес #каховська_гес

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