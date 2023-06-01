Запорізькі підприємства "Метінвесту" у війну відмовилися від податкових пільг на понад 350 млн грн на користь держави

Запорізькі підприємства гірничо-металургійної групи "Метінвест" - "Запоріжсталь", "Запоріжвогнетрив", "Запоріжкокс" та Запорізький ливарно-механічний завод (ЗЛМЗ) - відмовилися від податкових пільг в умовах воєнного стану на понад 350 млн грн на користь держави та місцевих громад.

Згідно з пресрелізом "Запоріжсталі" в четвер, податкові пільги, закріплені в законі України №3050 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, податку на землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене або пошкоджене нерухоме майно", становили понад 350 млн грн, які в пільговий період додатково сплатили запорізькі металурги "Метінвесту" до державного бюджету, перевищили 350 млн грн, з них понад 200 млн грн отримали місцеві бюджети.

При цьому уточнено, що згідно з новими нормами закону, підприємства Запорізького регіону могли скористатися пільгами і не платити частину податкових нарахувань, зокрема, податок на землю, нерухомість та екологічний податок за період з березня до грудня 2022 року. Якщо бізнес перерахував ці платежі за визначений період до бюджетів у повному обсязі, підприємство має право скоригувати суму нарахувань і вважати їх платежами, внесеними до скарбниці авансово.

Операційний директор групи Олександр Мироненко зазначив, що принципова позиція "Метінвесту" - максимально і всебічно підтримувати Україну в цей складний для країни час.

"Наприклад, програми допомоги захисникам Запоріжжя або фінансової підтримки запоріжців, які постраждали від обстрілів, було б неможливо виконати без багатомільйонних відрахувань "Метінвесту" в Запоріжжі. Своїм рішенням ми гарантуємо сьогодні фінансування життєво необхідних статей витрат міста. Ми працюємо на перемогу України і наближаємо її різними способами, і рішення в умовах воєнного стану утриматися від використання податкових пільг на користь держави і міста - одне з них", - наголосив Мироненко, якого цитує пресслужба.

Зі свого боку секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв вказав на вагомий внесок відповідального бізнесу в підтримку міста.

"Дійсно було внесено зміни до податкового кодексу, згідно з якими платники податків мають право не платити певні види податків за період березень-грудень 2022 року. І, відповідно, якщо не буде внесено екологічний податок, податки на землю і нерухомість, то місто недоотримає понад 920 млн грн, а це дуже велике навантаження на бюджет, яке фактично дорівнює двом місяцям повної життєдіяльності міста", - пояснив Куртєв.

У пресрелізі нагадується, що 2022 року, незважаючи на тимчасову вимушену консервацію потужностей, втрату логістичних шляхів та значне скорочення обсягів виробництва, запорізькі підприємства "Метінвесту" сплатили всі податки в повному обсязі. Загальна сума сплачених за 2022 рік відрахувань і зборів до бюджетів усіх рівнів становила 3,4 млрд грн. З них до місцевих бюджетів "Запоріжсталь", "Запоріжвогнетрив", "Запоріжкокс" і Запорізький ливарно-механічний завод спрямували майже 820 млн грн.

При цьому уточнено, що "Запоріжсталь" класифікується у фінансовій звітності групи "Метінвест" як спільне підприємство з урахуванням правил МСФЗ.

"Запоріжсталь" - одне з великих промислових підприємств України, продукція якого широко відома і має попит на внутрішньому ринку і в багатьох країнах світу.

"Запоріжсталь" перебуває в процесі інтеграції в групу "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керівна компанія групи "Метінвест".