Оборонний кластер BRAVE1 за місяць зібрав 230 defense tech-проєктів, десятки з них уже буде запущено у виробництво

Оборонний кластер BRAVE1 за перший місяць після запуску отримав 230 проєктів, десятки з них пройшли експертизу і будуть передані в серійне виробництво, написав заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков на фейсбук-сторінці.

"Понад 230 розробок подано на BRAVE1. Це результат за місяць після початку функціонування платформи. Водночас десятки з них уже пройшли військову експертизу, частина вирушила на fast track до Міністерства оборони. Далі розробки підуть у серійне виробництво", - повідомив він, наголосивши: основною метою кластера від самого початку було постачання інноваційного озброєння на передову якомога швидше для ефективного знищення ворога.

За словами Борнякова, Україна широко залучає міжнародну підтримку, щоб українські розробники отримували експертизу та поради від найкращих світових фахівців. "Зокрема, плануємо залучити до процесу партнерів із НАТО. І, звичайно ж, розповідаємо про наші успіхи в defense tech на всіх міжнародних платформах, щоб ефективніше залучати інвестиції", - сказав він.

При цьому заступник міністра звернувся із закликом до всіх, хто має інноваційні ідеї або defense-tech-вироби, які допоможуть Україні здобути перемогу, подавати заявки на BRAVE1.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри на базі Українського фонду стартапів (USF) запустило оборонний кластер BRAVE1 для підтримки інноваційних розробок в оборонному секторі країни. Передбачається, що платформа має об'єднати як підприємців, які мають ідеї та розробки, так і підприємців, готових інвестувати в їхній розвиток. На гранти у фонді передбачено понад 100 млн грн.

Співзасновниками BRAVE1 виступили Міністерство цифрової трансформації, Міністерство оборони, Генеральний штаб Збройних Сил України, Рада національної безпеки і оборони, Міністерство зі стратегічних галузей промисловості та Міністерство економіки. Вони підписали меморандум про взаємодію та підтримку в рамках проєкту, метою якого є постачання на озброєння та передання для фронту передових українських технологічних рішень для створення переваги над ворогом та перемоги, комплексна підтримка українських розробників у сфері інноваційних оборонних технологій та розвиток сфери задля перетворення України на світового лідера defense tech.