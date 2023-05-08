"Київтеплоенерго" звернулося до НКРЕКП і правоохоронців за фактом несплати "Євро-Реконструкцією" послуг із постачання тепла комунальними тепломережами

Комунальне підприємство (КП) "Київтеплоенерго" (КТЕ) звернулося до Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), і правоохоронних органів за фактом несплати ТОВ "Євро-Реконструкція" вартості постачання тепла міськими тепловими мережами та утворення заборгованості перед КТЕ на суму 1,5 млрд грн.

"Київтеплоенерго" у відкритому листі звернулося до НКРЕКП із пропозицією щодо перевірки цільового використання тарифних коштів ТОВ "Євро-Реконструкція", а також висловлює прохання до правоохоронців вжити заходів реагування для недопущення невідворотних наслідків руйнування системи централізованого теплопостачання Києва", - повідомляється в тексті листа, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Як випливає з документа, "Євро-Реконструкція" для постачання виробленої теплової енергії своїм споживачам використовує муніципальні теплові мережі, проте не оплачує КТЕ послуги з транспортування тепла.

"З жовтня 2020 року до січня 2023 року "Євро-Реконструкція" отримала від "Київтеплоенерго" послуги з транспортування теплової енергії на суму 1,3 млрд грн, не оплативши за умовами угоди жодної гривні", - зазначили в компанії.

У такий спосіб, стверджується в листі, "Євро-Реконструкція" три роки поспіль, отримуючи від споживачів плату за теплопостачання, що включає тариф на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, використовує одержані кошти на власні потреби, не за їхнім тарифним призначенням.

Станом на 1 травня 2023 р. загальна заборгованість "Євро-Реконструкція" перед КТЕ за отримані послуги з транспортування теплової енергії сягнула 1,5 млрд грн.

"Викликає занепокоєння той факт, що настільки масштабні незаконні зловживання та нецільове використання тарифних коштів приватним теплопостачальником тривалий час залишаються без уваги та відповідного реагування регулятора та правоохоронних органів", - наголосили в компанії.

За інформацією КТЕ, компанія ще на початку 2020 року звернулася з позовом про стягнення заборгованості до суду. "Однак судові розгляди цього, на перший погляд, простого господарського спору щоразу ускладнюються новими обставинами, які не стосуються питання оплати наданих послуг, або ж досвідчені судді припускаються помилок у рішеннях чи приймають рішення без визначення обсягу наданих послуг", - пояснили в компанії. У результаті це призводить до скасування попередніх рішень і повторних судових розглядів.

"У цьому контексті зухвалі фінансові та юридичні зловживання приватного теплопостачальника загрожують припиненням транспортування теплової енергії в зоні теплопостачання "Євро-Реконструкція" для 300 тис. мешканців Дарницького та Дніпровського районів міста Києва", - констатували в КТЕ.

Крім того, "Євро-Реконструкція" вимагає від "Київтеплоенерго" компенсації вартості втрат теплоенергії під час транспортування, хоча вона має здійснюватися за рахунок коштів, сплачених за транспортування теплової енергії.

"Київтеплоенерго" зазначає, що оплата послуг із транспортування теплоенергії є фінансовим джерелом утримання тепломереж. Без належного технічного обслуговування стан мереж погіршується, а тепловтрати зростають", - доповнили в КТЕ.

Дарницька ТЕЦ-4 ТОВ ("Євро-Реконструкція") є найбільшим приватним виробником і постачальником тепла в столиці. Компанія забезпечує теплом споживачів Дарницького та Дніпровського районів. Підприємство не має власних тепломереж, тому для транспортування тепла ТОВ користується муніципальними трубопроводами, які перебувають в управлінні "Київтеплоенерго".

ТОВ "Євро-Реконструкція" використовує 560 км муніципальних тепломереж централізованого опалення та гарячого водопостачання. За останні три роки "Київтеплоенерго" усунуло на них понад 3,6 тис. пошкоджень різного ступеня складності.