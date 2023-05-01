Економіка

13:18 01.05.2023

Близько третини заходів програми із МВФ стосуються боротьби з корупцією та покращення держуправління – представник Фонду

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Близько третини заходів програми із МВФ стосуються боротьби з корупцією та покращення держуправління – представник Фонду

Роль держави в економіці під час війни природно зростає і, ймовірно, залишатиметься підвищеною ще якийсь час через величезні видатки на оборону, соціальний сектор та реконструкцію, тому необхідно ще більше зосередитися на прозорому та ефективному управлінні та безперервних антикорупційних заходах, вважає постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

"За програмою EFF влада зобов'язалася захищати та продовжувати реформи для зміцнення управління та посилення антикорупційної програми, зокрема шляхом впровадження законодавчих змін. Ця сфера є важливою частиною програми", – зазначив він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Представник Фонду уточнив, що загалом близько третини заходів програми безпосередньо стосуються управління та боротьби з корупцією.

За його словами, приклади передбачають цільове відновлення обов'язкового декларування активів та роботу над законодавством щодо протидії відмиванню доходів фінансуванню терористичної діяльності (AML/CFT).

"Багато заходів у бюджетному та фінансовому секторах також стосуються прозорості та управління, зокрема й підвищення прозорості у звітності та управлінні ризиками у сфері державних фінансів, посилення управління державними інвестиціями, удосконалення адміністрування доходів та посилення управління державними підприємствами та фінансовим сектором", – зазначив Степанян.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд наприкінці березня затвердив чотирирічну програму розширеного фінансування EFF для України на $15,6 млрд.

Щодо поліпшення управління та боротьби з корупцією найближчий із чотирьох структурних маяків програми з терміном виконання наприкінці липня – ухвалення закону про відновлення декларування державних посадових осіб, які безпосередньо не залучені до мобілізаційних та воєнних дій, з відновленням функції НАЗК щодо їх перевірки та верифікації.

До кінця вересня необхідно внести правки до закону про фінмоніторинг та боротьбу з відмиванням коштів, щоб відновити посилені заходи належної обачності щодо політично значущих осіб (PEP) відповідно до ризик-орієнтованого підходу, що відповідає стандартам FATF. (Минулого року він з довічного був скорочений до трьох років).

Потім до кінця жовтня слід спростити систему декларування активів за рахунок зв'язку з іншими базами даних та реєстрами, а до кінця року ухвалити законодавство для підвищення інституційної автономії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зокрема щодо процедур відбору, можливостей регулювання організаційної діяльності та механізмів дисципліни та підзвітності .

Стосовно державного корпоративного управління постає завдання до кінця липня передати акції Оператора газотранспортній системі України (ОГТСУ) від "Магістральних газопроводів України" (МГУ) безпосередньо Міненерго з відповідною зміною статуту.

Теги: #мвф #програма

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