Уряд має контролювати будь-які зміни до бюджету – глава Мінфіну

Уряд під час війни має контролювати будь-які зміни до бюджету, тому необхідно відновити дію 52 статті Бюджетного кодексу, що передбачає певні порядок та процедури внесення змін до бюджету, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Під час війни ми не застосовуємо зараз статтю (52), її призупинено. Але маємо її відновити, тому що ситуація з бюджетом має бути під контролем, щоб не створити ризики його невиконання і, відповідно, ризики для програми (з МВФ – ІФ-У)", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи включення зазначеного пункту до структурних маяків.

Марченко зазначив, що право депутатів ініціювати такі зміни, безумовно, має бути збережене, але саме уряд, Мінфін мають їх правильно оцінювати, розуміти наслідки і надалі просувати.

"Це дуже важливо, щоб уряд контролював будь-які зміни до бюджету. Ризик прийняття популістських рішень, які абсолютно не прораховані, є надзвичайно високим", - пояснив глава Мінфіну.

Коментуючи ухвалений у Раді 10 квітня закон про повернення виплати 30 тис. грн військовим та обмеження виплати держслужбовцям 67 тис. грн на місяць, міністр зазначив, що "так зване повернення виплат - це не про інтереси армії, це кроки, які роблять нас більш вразливими".

Як повідомлялося, відновлення 52-ї статті Бюджетного кодексу є одним із 19 структурних маяків програми розширеного фінансування з МВФ. Узгоджений у рамках програми термін його виконання – до кінця травня.