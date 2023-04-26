Кількість громадян України, евакуйованих із Судану, зросла до 91 особи - МЗС України

Міністерство закордонних справ України у співпраці з іншими відомствами продовжує операцію з порятунку українців, які опинилися в зоні бойових дій у Судані. Загалом завдяки багаторівневій ретельно спланованій операції Україна вже евакуювала з Судану 91 громадянина, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"За 24-26 квітня дипломати евакуювали три групи громадян: 83 українців та чотирьох суданців - членів їхніх родин, а також 51 іноземця (громадяни Грузії, Перу, Канади та Сент-Кіттс і Невіс). 64 виявили бажання повернутися на батьківщину. Очікується, що вони сьогодні прибудуть чартерним рейсом до Польщі та будуть доправлені в Україну. Іншу групу з п'яти українців вдалося сьогодні вранці вивезти автобусом на територію Єгипту. Зараз вони в безпеці. Ще трьох громадян евакуювали в координації з урядом Німеччини", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Він зазначив, що міністерство продовжує моніторити безпекову ситуацію та вживати заходів задля безпеки українських громадян у Судані. В разі їх бажання евакуюватися МЗС і посольство України в Єгипті нададуть їм максимального сприяння.