Економіка

20:49 13.04.2023

Президент Молдови вітає вирок проти олігарха Шора

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Президент Молдови вітає вирок проти олігарха Шора

Президент Молдови Майя Санду привітала рішення Апеляційної палати, яка засудила олігарха Ілана Шора до 15 років позбавлення волі.

"Шор проведе 15 років у в'язниці за крадіжку мільярда, а його активи буде конфісковано. Таке рішення сьогодні ухвалила Апеляційна палата. Цього вимагали ми, щоб здійснити правосуддя, щоб віддати належне народу країни", - написала Санду у четвер увечері на своїй сторінці в соцмережі. .

"Цього вимагали громадяни, щоб ті, що крали, повернули гроші, а на чільному місці стояв закон. Тільки так правосуддя може набути легітимності через юридичні рішення, які карають злодіїв і вершать правосуддя", - додала вона.

У свою чергу, Шор у відеозверненні, розміщеному на його сторінці в соціальних мережах, заявив, що "не визнає рішення суду", яке "було винесене під тиском влади, порушуючи всі процедури, норми і здоровий глузд". На його думку, це рішення було винесено, щоб "помститися за акції протесту проти влади, яку проводить партія "Шор".

Шор заявив, що він і далі керуватиме акціями протесту, "щоб повалити цей режим", закликавши всіх вийти на протест, призначений на 7 травня.

Втеклий молдавський олігарх Шор у четвер був засуджений Апеляційною палатою на 15 років позбавлення волі. Суд також ухвалив, що активи, на які було накладено арешт, тепер буде конфісковано на користь держави - 5 млрд леїв (близько $280 млн).

Затриманого у травні 2015 року Шора було засуджено у 2017 році до семи з половиною років ув'язнення за шахрайство та відмивання грошей. Вирок не набрав чинності, оскільки його було оскаржено в Апеляційній палаті.

Згідно із заявами прокурорів, Шор є одним з основних учасників і бенефіціаром крадіжки мільярда доларів із банківської системи Молдови у 2014 році, разом із олігархом-втікачем Володимиром Плахотнюком. Шор був акціонером двох банків у Молдові, які згодом довелося ліквідувати. Він також є чоловіком російської співачки Жасмін.

Шор втік із Молдови у червні 2019 року та переховується в Ізраїлі. Перебуваючи за кордоном, він двічі у 2019 та 2021 роках був обраний депутатом парламенту за списками своєї партії "Шор".

У травні поточного року Конституційний суд Молдови на запит уряду розгляне питання про заборону партії "Шор" через її непрозоре фінансування.

 

 

Теги: #президент #молдова #вирок #олігарх

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