Коломойський сплатить 600 тис. фунтів за відзив на позов ПриватБанку в Лондоні - банк

Суддя Трауер (Mr. Justice Trower) на слуханнях 29-30 березня зобов'язав Ігоря Коломойського сплатити на рахунок суду 600 тис. фунтів стерлінгів і дозволив йому внести останні зміни до відзиву на позов державного ПриватБанку, слухання якого по суті має розпочатися в лондонському суді в червні цього року, повідомив банк.

"Суддя погодився з оцінкою банку, що пан Коломойський "був готовий знехтувати судовими рішеннями та не вести судовий процес у швидкий та розумний спосіб", та вирішив, що сплата розміром 600 тис. фунтів стерлінгів на рахунок суду забезпечить витрати ПриватБанку на опрацювання таких змін, і тим самим "дав чіткий сигнал, що [пан Коломойський] повинен дотримуватися правил щодо того, як має вестися судовий процес", - зазначив ПриватБанк на своєму сайті в середу.

Фінустанова додала, що адвокат другого відповідача та ексвласника банку Геннадія Боголюбова підтвердив у суді в Лондоні, що Боголюбов вирішив не давати свідчення в судовому слуханні по суті щодо позову ПриватБанку проти його колишніх власників.

Також Боголюбов не викликав жодних свідків на підтримку своєї лінії захисту, зазначається в повідомленні ПриватБанку.

Фінустанова уточнила, що суддя Трауер, який розглядатиме справу по суті, дозволив певним свідкам у справі, включно з Ігорем Коломойським, надавати свідчення з України за допомогою відеозв’язку. Інші свідки, включно з більшістю свідків, які даватимуть свідчення від імені ПриватБанку, братимуть участь у процесі та даватимуть свідчення в Лондоні особисто.

Як повідомлялося, націоналізований у грудні 2016 року ПриватБанк через рік подав позов до Високого суду Лондону проти ексвласників Коломойського і Боголюбова, а також імовірно пов'язаних із ними шести британських компаній, і домігся розпорядження суду про всесвітній арешт їх активів на суму понад $2,5 млрд.

Проте Високий суд Лондону 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції цей позов ПриватБанку, вважаючи, що його було подано проти британських компаній для того, щоб залучити до провадження Коломойського та Боголюбова. Банк оскаржив це рішення, й апеляційний суд Англії та Уельсу 15 жовтня 2019 став на його бік. Припис суду про всесвітній арешт активів залишився чинним до винесення судового рішення по суті.

Судді Апеляційного суду дійшли висновку, що банк має достатню для судового розгляду справу для повного відшкодування $1,9 млрд (а з урахуванням відсотків – $3 млрд), як зазначено у позовних вимогах. Коломойський та Боголюбов намагалися оскаржити це рішення у Верховному Суді.

Перший день попереднього слухання перед слуханням по суті відбувся 28 березня 2022 року, суд задовольнив клопотання відповідачів про перенесення слухання по суті, яке мало розпочатися в червні 2022 року, у зв'язку з війною в Україні.

Зі свого боку банк заявив, що до червня 2023 року розмір позову збільшиться майже до $4,5 млрд, оскільки відсотки нараховуються розміром близько $500 тис. щодня, а судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів залишається чинним.

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ та колишніх акціонерів ПриватБанку Коломойського та Боголюбова, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Ексвласники банку вважають здійснену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як ПриватБанк і держава вимагають від них відшкодування збитків. Наразі сторони ведуть судові спори і в Україні, і в закордонних юрисдикціях.