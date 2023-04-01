Економіка

07:34 01.04.2023

Негативний сценарій програми МВФ для України передбачає завершення війни наприкінці 2025р і зростання підтримки до $240 млрд

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Негативний сценарій програми МВФ для України передбачає завершення війни наприкінці 2025р і зростання підтримки до $240 млрд

Базовий сценарій чотирирічної програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України передбачає завершення (англ. winding down - згортання) війни в середині 2024 року, тоді як негативний - до кінця 2025 року, повідомив очільник місії Фонду Гевін Грей.

"Різниця між нашим базовим і несприятливим сценарієм пов'язана з тим, як ми припускаємо тривалість і, певною мірою, інтенсивність війни... Коли ми дивимося на передбачуваний дефіцит фінансування, то в базовому це $115 млрд, а в несприятливому - $240 млрд", - сказав він на пресбрифінгу в п'ятницю після оголошення рішення про затвердження програми EFF на $15,6 млрд.

Голова місії пояснив, що, очевидно, у разі затягування війни посилення негативних побічних ефектів на економіку буде більшим.

Водночас представник МВФ наголосив, що стосовно цього у програмі передбачено додаткові гарантії з боку низки акціонерів МВФ, зокрема країн G7, Бельгії, Литви, Нідерландів, Польщі, Словаччини та Іспанії

"Вони зобов'язуються надавати адекватну фінансову підтримку для забезпечення спроможності України обслуговувати всі свої зобов'язання перед Фондом відповідно до статусу привілейованого кредитора Фонду і доповнюючи багаторівневу структуру управління ризиками Фонду", - зазначалося в пресрелізі Фонду про затвердження програми.

Грей пояснив, що на практиці це означає, що навіть якщо ситуація розвиватиметься гірше за негативний сценарій, ці донори працюватимуть із МВФ, щоб сприяти тому, щоб Україна могла й надалі виконувати свої зобов'язання.

Як повідомлялося, офіційні українські прогнози побудовані на сценарії завершення війни до 2024 року.

 

 

Теги: #мвф #війна #програма

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