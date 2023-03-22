Нові концесійні проєкти готують в Одеському та Ізмаїльському портах

Державно-приватне партнерство (ДПП) у портах через повномасштабне вторгнення РФ не поставлено на паузу, триває робота над підготовкою концесійних проєктів в Одеському та Ізмаїльському морських портах, повідомила директор Команди підтримки реформ (RST) Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) Ірина Кошель-Репневська.

"Питання лише в інвесторах та їхній зацікавленості у реалізації цих проєктів. Це проєкти приватної ініціативи, які були розпочаті до війни, і приватні ініціатори зацікавлені у продовженні підготовки навіть у цей час. Я можу озвучити, оскільки це було у публічній площині, один із проєктів – в Одеському порту, інший – в Ізмаїльському", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Кошель-Репневська нагадала, що концесія завжди супроводжується проведенням конкурсу, уточнивши, що у рамках вимог законодавства RST підтримує весь процес підготовки проєктної пропозиції.

Вона вважає виправданим рішення про приватизацію Білгород-Дністровського МТП з урахуванням висновку, зробленого іноземними експертами, які вивчали можливість реалізації концесії у цьому порту. "За його результатами експерти дійшли висновку, що це недоцільно та інвестиційно непривабливо. Власне, тоді у висновках було зазначено, що одним із можливих варіантів може бути приватизація", - зазначила Кошель-Репневська.

На її думку, подальший розвиток українських портів залежатиме від ситуації навколо зернової угоди та можливості розширення її шляхом включення в експорт не лише аграрних вантажів, а й, зокрема, металургійних. З початку війни більшість таких вантажів були переорієнтовані на наземний транспорт, але західний кордон і автомобільні пункти пропуску не завжди витримують навантаження, що призводить до затримки вантажів. У цій ситуації також виросло навантаження на порти Дунайського регіону, але вони, на відміну від портів Великої Одеси, не глибоководні та не можуть повною мірою забезпечити потреби у транспортуванні вантажів.

Питання подальшого розвитку морських портів загалом перебуває у площині успіхів України у війні та гарантіях безпеки з боку союзників, наголосила директор RST Мінвідновлення.