Економіка

17:06 22.03.2023

Нові концесійні проєкти готують в Одеському та Ізмаїльському портах

2 хв читати
Нові концесійні проєкти готують в Одеському та Ізмаїльському портах

 Державно-приватне партнерство (ДПП) у портах через повномасштабне вторгнення РФ не поставлено на паузу, триває робота над підготовкою концесійних проєктів в Одеському та Ізмаїльському морських портах, повідомила директор Команди підтримки реформ (RST) Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) Ірина Кошель-Репневська.

"Питання лише в інвесторах та їхній зацікавленості у реалізації цих проєктів. Це проєкти приватної ініціативи, які були розпочаті до війни, і приватні ініціатори зацікавлені у продовженні підготовки навіть у цей час. Я можу озвучити, оскільки це було у публічній площині, один із проєктів – в Одеському порту, інший – в Ізмаїльському", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Кошель-Репневська нагадала, що концесія завжди супроводжується проведенням конкурсу, уточнивши, що у рамках вимог законодавства RST підтримує весь процес підготовки проєктної пропозиції.

Вона вважає виправданим рішення про приватизацію Білгород-Дністровського МТП з урахуванням висновку, зробленого іноземними експертами, які вивчали можливість реалізації концесії у цьому порту. "За його результатами експерти дійшли висновку, що це недоцільно та інвестиційно непривабливо. Власне, тоді у висновках було зазначено, що одним із можливих варіантів може бути приватизація", - зазначила Кошель-Репневська.

На її думку, подальший розвиток українських портів залежатиме від ситуації навколо зернової угоди та можливості розширення її шляхом включення в експорт не лише аграрних вантажів, а й, зокрема, металургійних. З початку війни більшість таких вантажів були переорієнтовані на наземний транспорт, але західний кордон і автомобільні пункти пропуску не завжди витримують навантаження, що призводить до затримки вантажів. У цій ситуації також виросло навантаження на порти Дунайського регіону, але вони, на відміну від портів Великої Одеси, не глибоководні та не можуть повною мірою забезпечити потреби у транспортуванні вантажів.

Питання подальшого розвитку морських портів загалом перебуває у площині успіхів України у війні та гарантіях безпеки з боку союзників, наголосила директор RST Мінвідновлення.

Теги: #транспорт #концесія #порти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:11 22.03.2023
Громадський транспорт столиці працюватиме на годину довше з 26 березня - КМДА

Громадський транспорт столиці працюватиме на годину довше з 26 березня - КМДА

15:17 22.03.2023
У Києві курсуватимуть трамваї зі сталі "Азовсталі" компанії "Татра-Юг"

У Києві курсуватимуть трамваї зі сталі "Азовсталі" компанії "Татра-Юг"

15:51 19.03.2023
"Укрзалізниця" пропонує маршрут до аеропорту румунського міста Ясси

"Укрзалізниця" пропонує маршрут до аеропорту румунського міста Ясси

13:16 19.03.2023
"Укрзалізниця" анонсує сюрпризи для киян на честь річниці запуску Kyiv City Express

"Укрзалізниця" анонсує сюрпризи для киян на честь річниці запуску Kyiv City Express

17:52 16.03.2023
Деблокада портів принесла б Україні $20 млрд валютної виручки - "Метінвест"

Деблокада портів принесла б Україні $20 млрд валютної виручки - "Метінвест"

13:54 16.03.2023
Заблокованим у портах України залишається 51 судно з вантажами і членами екіпажу, понад половина - у портах Миколаївського регіону

Заблокованим у портах України залишається 51 судно з вантажами і членами екіпажу, понад половина - у портах Миколаївського регіону

17:25 13.03.2023
Рух трамваїв і тролейбусів у Харкові планують відновити 15 березня - Терехов

Рух трамваїв і тролейбусів у Харкові планують відновити 15 березня - Терехов

12:12 11.03.2023
Петиція із закликом скасувати зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

Петиція із закликом скасувати зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

13:58 10.03.2023
Maersk відновила доставку вантажів в український порт Рені

Maersk відновила доставку вантажів в український порт Рені

13:33 09.03.2023
Під охорону взято понад 400 об'єктів національної транспортної системи України - Держспецслужба транспорту

Під охорону взято понад 400 об'єктів національної транспортної системи України - Держспецслужба транспорту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін виділив кошти на закупівлю 125 тис. тонн пшениці або кукурудзи для відправлення до країн Африки - Шмигаль

ВР збільшила видатки держбюджету на 537 млрд грн, переважно на оборону

Верховна Рада підтримала призначення Камишіна на посаду глави Мінстратегпрому - нардеп

Україна отримала EUR1,5 млрд другого траншу макрофіндопомоги ЄС - міністр фінансів

ВР розширила повноваження Федорова в уряді

ОСТАННЄ

Україна реалізує залізничні проєкти розвитку на EUR4,5 млрд до 2030 року в рамках інтеграції в мережі TEN-T

"Епіцентр" реалізував майже 30 тис. генераторів від початку обстрілів енергоінфраструктури

ДТЕК розпочав ремонтну кампанію підготовки ТЕС до наступного опалювального сезону

Україна досягла домовленості з МВФ на рівні менеджменту щодо програми EFF на $15,6 млрд - Фонд

Кабмін підвищив мінімальний розмір гарантійного внеску для аукціонів із продажу спецдозволів на надрокористування

Стартувало перетворення "Укроборонпрому" на АТ "Українська оборонна промисловість" - Шмигаль

Кабмін виділив кошти на закупівлю 125 тис. тонн пшениці або кукурудзи для відправлення до країн Африки - Шмигаль

Федоров про нові повноваження: Велика відповідальність і водночас можливість позитивних змін в освіті та науці

ВР збільшила видатки держбюджету на 537 млрд грн, переважно на оборону

"Енергоатом" і Rolls-Royce SMR підписали меморандум про спорудження в Україні ММР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА