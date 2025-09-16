Інтерфакс-Україна
Економіка
16:26 16.09.2025

Концесія порту "Чорноморськ" зацікавила понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів – Мінрозвитку

2 хв читати
Проєкт державно-приватного партнерства порту "Чорноморськ" наразі зацікавив понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів з чотирьох континентів, повідомило міністерство розвитку громад та територій України.

Згідно з релізом міністерства, у вівторок відбулося перше засідання конкурсної комісії, яке фактично розпочало процес визначення інвестора порту "Чорноморськ".

Головою комісії призначено заступника міністра Андрія Кашубу, а заступником голови - першу заступницю міністра Альону Шкрум, йдеться у повідомлені.

Зазначається, що проєкт передбачає залучення сотень мільйонів доларів у модернізацію причалів та обладнання; понад $1,1 млрд надходжень до бюджетів протягом 40 років; збереження понад 1000 робочих місць із соціальними гарантіями та індексацією заробітної плати та відновлення контейнерних перевезень до 250 тис. TEU щороку протягом перших трьох років та подальше зростання до довоєнного рівня — понад півмільйона TEU.

У відомстві додали, що під час першого засідання консультанти, залучені міжнародними фінансовими організаціями , зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), презентували ключові умови майбутнього інвестиційного проєкту та огляд основних етапів конкурсної процедури та критеріїв кваліфікаційного відбору. Всі матеріали були передані членам конкурсної комісії для подальшого опрацювання.

У проєкті Програми дій уряду зазначалось, що Україна до грудня 2025 року планує оголосити концесійний конкурс щодо контейнерного та першого терміналу в морському порту "Чорноморськ" та прийняти рішення про доцільність проекту концесії поромного комплексу.

Як повідомлялося, процес підготовки до реалізації концесійних проектів у порту "Чорноморськ" розпочався ще до повномасштабного вторгнення Росії. Тендери планували оголосити в 2022 році, але цього не сталося. Мінрозвитку поновило процеси в 2023 році. В лютому 2025 року було оголошено про підготовку двох концесійних проектів в цьому порту і плани оголосити конкурс до кінця 2025 року.

 

Теги: #концесія #мінрозвитку #чорноморськ #порт

