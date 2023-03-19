Економіка

20:36 19.03.2023

Система оподаткування залишиться здебільшого незмінною до кінця війни, вважає голова комітету Ради Гетманцев

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Система оподаткування залишиться здебільшого незмінною до кінця війни, вважає голова комітету Ради Гетманцев

Імовірність істотних змін в чинну податкову систему до кінця війни вкрай мала, буде скасовано 2% єдиний податок і можливі деякі точкові зміни, вважає голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Відмовилися від будь-яких ідей щодо перегляду бази оподаткування на 2023 рік... Стара податкова база, мені здається, залишиться до кінця війни, якщо не говорити про скасування 2% податку і, можливо, точкові рішення", - сказав він на Bussiness Wisdom Summit, який відбувся цього тижня в Києві.

Згодом, за його словами, українська податкова система прагнутиме до європейської моделі оподаткування, і цьому немає альтернативи.

Серед поточних проблем він виділив "тінь", яку поглибила війна. "І це чи не найбільший виклик для нас", - наголосив Гетманцев.

Водночас він виокремив позитиви у розв'язанні цієї проблеми, зокрема, припинення системних скруток, початок виведення з тіні грального бізнесу.

За словами голови комітету, у підакцизному секторі менше стало тіні в лікеро-горілчаному бізнесі, тоді як у тютюновій галузі її побільшало, проте останні дії з обшуками на деяких підприємствах, а раніше - закриттям виробництва в Жовтих Водах дають надію і тут.

Гетманцев зазначив, що у владі є розуміння про необхідність підтримки бізнесу в нинішніх умовах, однак наголосив, що можливості держави на це вкрай обмежені. За його словами, збережено програми пільгового кредитування "5-7-9", іпотечного кредитування, підтримки стартапів.

"Усе залежатиме від ситуації на фронті... До перемоги розраховуємо на помірне зростання як оптимальний сценарій", - сказав голова комітету, водночас нагадавши, що прогнози зростання на поточний рік є мінімальними - у межах 1%.

 

 

Теги: #війна #податки

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