Економіка

10:12 23.02.2023

СБ вважає пріоритетами зовнішньої підтримки України бюджет, відновлення інфраструктури та сприяння зростанню економічної діяльності

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СБ вважає пріоритетами зовнішньої підтримки України бюджет, відновлення інфраструктури та сприяння зростанню економічної діяльності

Партнери України з розвитку, зокрема Світовий банк, підтримують уряд країни у проведенні швидкого відновлення, не очікуючи завершення війни, з такими пріоритетами, як відновлення енергетичної та критично важливої інфраструктури і сприяння зростанню економічної діяльності, заявив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

"Швидке відновлення, яке часом називають відновленням в умовах надзвичайної ситуації, має тепер здійснюватися одночасно з постійною підтримкою надання основних послуг. Планування заходів із відновлення також потрібно розпочати ще до закінчення війни", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Банерджі наголосив, що першим пріоритетом є подальша підтримка держбюджету для надання основних державних послуг, таких як сектори охорони здоров'я, освіти та соціального захисту. Він нагадав, що Україні цього календарного року на ці цілі потрібно приблизно $3-4 млрд за місяць.

Другий пріоритет, за його словами, – ремонт та відновлення енергетичної системи, яка постійно зазнає атак, третій – допомога у відновленні критично важливої інфраструктури, що передбачає ремонт шкіл та лікарень, забезпечення опалення, електропостачання та водопостачання, ремонт транспортних шляхів, а також житлових приміщень, які зазнали незначної шкоди, з метою їх подальшого використання.

"Нарешті, сприяння зростанню економічної діяльності, зокрема підтримка фермерів у наступному сільськогосподарському посівному сезоні та підтримка малого і середнього бізнесу", – додав регіональний директор.

Він зазначив, що основну підтримку Світового банку в Україні надають за першим пріоритетом у межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні" – PEACE in Ukraine: цей проєкт мобілізував понад $20 млрд, з яких понад $17 млрд вже було виділено, і є найбільшим окремим проєктом майже 80-річної історії Світового банку.

Відповідаючи на запитання про створений Світовим банком наприкінці минулого року Цільовий фонд підтримки, відновлення та реформування України (URTF) для координації грантового фінансування, Банерджі повідомив, що фонд отримав $295 млн.

За його словами, про підписання та схвалення першого гранту в межах URTF було оголошено 10 лютого: у рамках проєкту RELINC буде виділено $50 млн на ремонт та відновлення транспортних шляхів в Україні з метою постачання екстреної гуманітарної допомоги та відновлення, а також збільшення пропускної спроможності імпортних та експортних коридорів.

Додаткові $210 млн грантового фінансування також було виділено на нові проєкти з відновлення в секторі охорони здоров'я – проєкт HEAL Ukraine, який спрямований на покращення та зміцнення первинної медико-санітарної допомоги, задоволення попиту на послуги психічного здоров'я та реабілітації, додав представник СБ.

"У планах – "Проєкт з відновлення енергетичних ресурсів та підготовки до зими" (REPOWER), який допоможе державі придбати основне обладнання для відновлення електропостачання для українців. Незабаром у межах URTF фінансуватимуть додаткові проєкти, які перебувають на етапі розробки, і за мірою надходження додаткових коштів", – повідомив також Банерджі.

Теги: #світовий_банк

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