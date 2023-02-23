Ексклюзивне інтерв’ю регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Арупа Банерджі агентству "Інтерфакс-Україна"

Автор: Дмитро Кошовий

-- Згідно з прогнозами багатьох експертів та аналітиків, війна матиме затяжний характер і може тривати роками. Як усвідомлення цього впливає на фінансову, гуманітарну та технічну допомогу Україні? Чи змінюються пріоритети?

-- Згадуючи цей жахливий рік, я, як і раніше, вражений стійкістю і хоробрістю українського народу і керівництва країни. Але очевидно, що чим довше триває вторгнення Росії в Україну, тим дорожчу ціну платить Україна та її народ, і тим більше зростають фінансові потреби на відбудову та відновлення. Поточні та майбутні потреби України у фінансуванні приголомшують. Україні, в цьому календарному році, потрібно приблизно 3-4 мільярди доларів США на місяць тільки на основні державні послуги: пенсії, зарплати, освіту, соціальні виплати. Додаткові інвестиції потрібні на ремонт, навіть не відбудову, зруйнованої інфраструктури, допомогу фермерам та підприємствам у відновленні економічної діяльності.

Зіткнувшись з цими викликами, уряд чітко визначив свої пріоритети щодо економічних потреб і повідомив про це всіх своїх партнерів з розвитку, включаючи Світовий банк. Визначення цих пріоритетів також базується на важливих даних, отриманих за результатами "Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення" (RDNA), що була опублікована у вересні 2022 року, а також збільшенні масштабів завданої шкоди та потреб з того часу. Першим пріоритетом є подальша підтримка держбюджету для надання основних державних послуг, як-от в секторах охорони здоров'я, освіти та соціального захисту. Другий пріоритет стосується ремонту й відновлення енергетичної системи, яка постійно зазнає атак. Третім пріоритетом є допомога у відновленні критично важливої інфраструктури, що включає ремонт шкіл та лікарень, забезпечення опалення, електропостачання та водопостачання, ремонт транспортних шляхів для відновлення сполучення та надання послуг, а також ремонт житлових приміщень, які зазнали незначної шкоди, з метою їх подальшого використання. Нарешті, сприяння росту економічної діяльності, включаючи підтримку фермерів у наступному сільськогосподарському посівному сезоні та підтримку малого та середнього бізнесу.

Швидке відновлення, яке часом називають відновленням в умовах надзвичайної ситуації, має тепер здійснюватися одночасно з постійною підтримкою надання основних послуг. Планування заходів із відновлення також потрібно розпочати ще до закінчення війни.

-- Наскільки Ви задоволені поточною звітністю щодо використання грошових коштів, чи потребує вона поліпшення і в чому саме?

-- Основна підтримка Світового банку в Україні надається в рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні", абревіатура англійською PEACE in Ukraine. Цей проект наразі мобілізував понад 20 мільярдів доларів США, і понад 17 мільярдів доларів США вже були виділені. PEACE in Ukraine є найбільшим окремим проектом за майже 80-річну історію Світового банку. В рамках проекту щомісяця підтримуються основні соціальні витрати уряду, за допомогою надійних систем прозорості та перевірки з боку Міністерства фінансів. Тобто, Світовий банк перевіряє отримання кінцевими бенефіціарами виплат після здійснення урядом цих платежів державним службовцям, вчителям та забезпечення коштами пенсійної системи.

Після підтвердження ми здійснюємо виплату уряду. Це гарантує нашу впевненість у тому, що уряд фінансує узгоджені витрати та адресатів. Ми також проводимо спеціальні аудити та інші перевірки, а приватні особи мають можливість повідомити, якщо держава має заборгованість перед ними щодо певних платежів, або якщо вони не отримують певні виплати. Важливо зазначити, що вже 12 мільйонів українців отримали підтримку в рамках цієї допомоги, і ми не виявили ніяких серйозних скарг або проблем.

З огляду на перспективу, коли Світовий банк буде все активніше допомагати Україні у відновленні та у майбутній відбудові, ситуація стане більш складною, і тоді необхідно буде забезпечити подальше покращення процесів, які ми зараз обговорюємо з владою, наприклад, більш широке використання таких систем, як ProZorro.

-- Згідно з оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні може перевищити 50%. Чи є в таких умовах можливість для проведення ліберальних реформ, переходу до ринкових тарифів і пенсійної реформи?

-- Дійсно, вторгнення в Україну - це трагедія, яка має серйозні людські та економічні наслідки. За нашими оцінками, за межею бідності опинилися ще 8 мільйонів українців, порівняно з довоєнним періодом. Тобто, країна відкинута на 15 років назад у досягненні своїх цілей щодо скорочення рівня бідності.

У той же час, дивовижна стійкість, яку продемонструвала Україна і українці, в значній мірі пояснюється складними й успішними реформами в сфері макроекономічного управління та розбудови інститутів, які влада впровадила протягом останніх років перед війною.

Така увага до реформ, а також зміцнення потенціалу і прозорості управління матиме важливе значення для переходу до повоєнного відновлення.

В ході останніх реформ, як до, так і під час війни, Україні вдавалося збалансувати зусилля, спрямовані на підвищення конкуренції та економічної ефективності, із захистом найбільш вразливих верств населення. Прикладом цього є здатність влади підтримувати найважливішу соціальну допомогу і пенсійні виплати, навіть попри війну, яка скоротила бюджетні можливості уряду. Підтримка цього балансу шляхом подальшої реалізації можливостей, які пропонує більш конкурентоспроможна ринкова економіка, при одночасному розширенні охоплення та адресності систем соціальної допомоги і буде ключем до досягнення інклюзивного повоєнного зростання заради блага всіх українців.

-- Очікувалося, що на початку 2023 року Світовий банк оновить дані RDNA, отримані за результатами першої оцінки, які були станом на 1 червня 2022 року. У чому причина затримки? Чи є вже попередні дані?

-- У наступному, оновленому звіті RDNA буде представлений короткий огляд наслідків російського вторгнення в Україну за рік. Після 24 лютого команда проаналізує дані та доопрацює звіт, і очікується, що він буде опублікований на початку квітня 2023 року.

-- Україна оцінює потреби у фінансуванні в рамках Плану швидкого відновлення в 2023 році в розмірі 17 мільярдів доларів США. Як ви оцінюєте потреби України та її здатність освоїти допомогу в рамках Плану швидкого відновлення?

-- Потреби, звичайно, величезні, і ми матимемо достовірні цифри після отримання оновленої RDNA оцінки трохи більше ніж через місяць. Але якою б не виявилася сума, і для української влади, і для її партнерів, головною проблемою є визначення пріоритетних витрат, а потім ефективне, прозоре і результативне управління процесом використання коштів. Існує безліч деталей, які українська влада повинна опрацювати за допомогою своїх партнерів з точки зору нових, оптимізованих процесів – процесів, які зводять до мінімуму бюрократію, але також дозволяють управляти ризиками, пов'язаними з величезними витратами протягом дуже короткого періоду часу.

Оскільки ми спільно працюємо над цим, Україна спиратиметься на перелік принципів, які вона ухвалила в липні 2022 року на конференції в Лугано, як орієнтир у плануванні відновлення. Це включає прозорість і належне врядування, збалансування потреб різних областей, приділення особливої уваги рішенням на місцевому рівні і потребам громади, а також забезпечення того, щоб витрати були інклюзивними і, зокрема, враховували потреби найбідніших українців.

-- Україна створила Державне агентство відновлення шляхом об'єднання Укравтодору та Державного агентства інфраструктурних проектів. Якою мірою, на вашу думку, нова установа може бути партнером МФО та інших міжнародних партнерів у процесі відновлення? Яким вимогам вона повинна відповідати?

-- Ми маємо довгу історію співпраці з Укравтодором, і вже працюємо з новим Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури в рамках нещодавно затвердженого проекту "Відновлення основної логістичної інфраструктури та приєднання до мережі" (RELINC). Проект надає підтримку у відновленні критично важливих автомобільних та залізничних сполучень, пошкоджених війною. Ми передбачаємо, що ця співпраця триватиме і в майбутньому.

Багато співробітників, які були прийняті до нового Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, мають досвід реалізації проектів, що фінансувалися Світовим банком та іншими міжнародними партнерами. Зокрема, це включає знання соціальних, екологічних та фідуціарних стандартів Банку, необхідних для будь-якого проекту, який ми фінансуємо. Вимоги від інших міжнародних фінансових організацій (МФО) в цілому аналогічні. Тому, ми могли б очікувати, що нове Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури стане ключовим партнером для багатьох МФО. Збереження і, сподіваюся, навіть розширення його потенціалу щодо впровадження фінансованих МФО проектів та відповідно до високих стандартів, сприятиме цьому.

-- На якому етапі знаходиться розробка перших проектів, які будуть фінансуватися через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF)? Яка поточна підтверджена / оцінювана сума коштів, залучених фондом у 2023 році? Які проекти мають найвищий пріоритет, і яким буде розподіл фінансування між ними?

-- Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) був створений Світовим банком для координації грантового фінансування, спрямованого на підтримку функцій уряду України, надання послуг та забезпечення надання гуманітарної допомоги. На сьогоднішній день URTF отримав 295 мільйонів доларів США донорських внесків. З інформацією про ці кошти, а також загальну донорську підтримку, мобілізовану Світовим банком для України з 24 лютого 2022 року, можна ознайомитися на вебсайті Представництва Світового банку в Україні.

Про підписання та схвалення першого гранту в рамках URTF ми оголосили 10 лютого 2023 року. В рамках проекту RELINC буде виділено 50 мільйонів доларів США на ремонт і відновлення транспортних шляхів в Україні з метою постачання екстреної гуманітарної допомоги та відновлення, а також збільшення пропускної спроможності імпортних і експортних коридорів. Додаткові 210 мільйонів доларів США грантового фінансування також були виділені на нові проекти з відновлення в секторі охорони здоров'я, проект HEAL Ukraine, який спрямований на покращення та зміцнення первинної медико-санітарної допомоги, задоволення зростаючого попиту на послуги щодо психічного здоров'я та реабілітації. Проект також підтримує зміцнення потенціалу ключових закладів охорони здоров'я. У планах – "Проект з відновлення енергетичних ресурсів та підготовки до зими" (REPOWER), який допоможе державі придбати основне обладнання для відновлення електропостачання для українців. Незабаром, в рамках URTF будуть фінансуватися додаткові проекти, які знаходяться на етапі розробки, і по мірі надходження додаткових коштів.

-- Який найкращий спосіб забезпечення залучення до процесу відновлення іноземного приватного капіталу і українського приватного бізнесу, який зазнав впливу війни?

-- Міжнародна фінансова корпорація (IFC), організація Групи Світового банку, що працює в приватному секторі, надає підтримку уряду в розробці підходу до залучення приватних інвестицій та ноу-хау для відновлення України. IFC також надає оборотний капітал підприємствам і допомагає підтримувати відкритими торговельні можливості України. Нещодавно IFC інвестувала 95 мільйонів доларів США, включаючи вливання капіталу, щоб допомогти створити робочі місця, прискорити зростання технологічного сектора України і зробити внесок у продовольчу безпеку шляхом закупівлі та експорту зерна з України. IFC і ЄС також спрямовують грантове фінансування в розмірі 50 мільйонів євро на надання тимчасового житла внутрішньо переміщеним особам і відновлення житлових будинків, пошкоджених війною. У грудні IFC оголосила про виділення пакету допомоги в розмірі 2 мільярдів доларів США для підтримки приватного сектора України, орієнтованого на агробізнес та надання населенню товарів і послуг першої необхідності.

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA) підтримує Україну гарантіями, щоб допомогти залучити інвестиції у важливі сектори економіки, включаючи фінансовий сектор. З метою подальшої підтримки відновлення, MIGA працює над усуненням наслідків війни для приватного сектору шляхом надання гарантій, які підтримуються міжнародними донорами.