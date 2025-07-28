Інтерфакс-Україна
Події
09:38 28.07.2025

Уряд у серпні завершить проєкт з модернізації системи соціальної допомоги

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Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявляє, що уряд наступного місяця завершить проєкт з модернізації системи соціальної допомоги.

"Ми надзвичайно цінуємо Світовий банк як надійного партнера у підтримці ключових державних послуг і системи соціального захисту. Це і реалізація проєкту INSPIRE, а також імплементація програми технічної допомоги SPIRIT, що забезпечує комплексну підтримку інституційної спроможності міністерства. Вже наступного місяця ми завершимо багаторічний проєкт з модернізації системи соціальної допомоги, тож з’явиться простір для нових ініціатив. Щиро сподіваюся, що наше партнерство лише поглиблюватиметься", - цитує Улютіна пресслужба міністерства за результатами зустрічі з командою та Регіональним директором Світового банку у справах країн Східної Європи (Україна та Молдова) Бобом Сомом.

Міністр додав, що реформа пенсійної системи є нагальною, оскільки чинна модель залишається фіскально нестійкою, соціально несправедливою та не забезпечує належного рівня життя для громадян.

"Ми розпочали роботу над новою моделлю пенсійної системи разом зі Світовим банком ще тоді, коли я працював в Міністерстві фінансів. Я хотів би продовжити цю співпрацю", – заявив він. 

Крім того, зазначається, що Мінсоцполітики планує посилити реабілітаційні послуги та інклюзивне працевлаштування.

У відомстві нагадали, що загальний обсяг підтримки, наданої Світовим банком у межах чинних проєктів складає майже $3 млрд.

Теги: #мінсоцполітики #світовий_банк #проєкт

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