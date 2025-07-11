Інтерфакс-Україна
Події
21:35 11.07.2025

Світовий банк підтвердив фінансову допомогу Харкову на розвиток енергетичної інфраструктури - мер

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Світовий банк підтвердив фінансову допомогу Харкову на розвиток енергетичної інфраструктури - мер
Фото: https://t.me/ihor_terekhov

Світовий банк підтвердив Харкову фінансову допомогу у вигляді гранту на суму 33,3 мільйони доларів на розвиток енергетичної інфраструктури, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Це другий етап програми "RePower", і ми змогли отримати це фінансування завдяки успішному виконанню першої частини проєкту, підписаного торік на конференції з відновлення України в Берліні", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, отримане фінансування дасть можливість встановити у найуразливіших районах міста сучасні когенераційні установки, завдяки яким Харків отримає додаткові 8,5 мегават власної генерації.

"Там, де найвищий ризик відключень, вони забезпечуватимуть тепло і світло лікарням, школам, котельням і житловим будинкам - навіть у повному блекауті", - написав Терехов.

 

Теги: #харків #допомога #світовий_банк

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