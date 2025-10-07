Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%

Зростання економіки України у 2026 році збережеться на рівні цього року та становитиме 2%, а його прискорення до 5% тепер очікується лише у 2027 році, такий оновлений прогноз опублікував Світовий банк у вівторок у звіті "Економічна ситуація в регіоні Європи та Центральної Азії: робочі місця та процвітання".

"Прогнозується уповільнення економічного зростання в Україні. Економічне зростання в Україні, ймовірно, сповільниться до 2% у 2025 році з 2,9% у 2024 році, оскільки тривале російське вторгнення впливає на інвестиційну та ділову активність", – зазначається у документі.

Раніше, у червні цього року, Світовий банк очікував прискорення зростання української економіки наступного року до 5,2% зі сповільненням до 4,5% у 2027 році.

У звіті наголошується, що імпорт газу Україною досяг найвищого рівня за майже два роки, оскільки пошкодження інфраструктури обмежило внутрішнє виробництво. Зниження експорту сільськогосподарської продукції також уповільнило зростання, на що вплинули несприятливі погодні умови та поновлення Європейським Союзом торговельного режиму, який діяв до вторгнення, посиливши обмеження на експорт основних українських агропромислових товарів. Так, протягом першої половини 2025 року вартість експорту знизилася майже на 5% на тлі скорочення експорту до ЄС, куди постачається майже 60% української продукції, яка йде за кордон.

Світовий банк зауважив, що економіка України перебуває в процесі трансформації, і поява нових секторів та підвищення продуктивності в існуючих секторах, ймовірно, сприятимуть зростанню зайнятості. Згідно зі звітом, серед наявних секторів інформаційні технології (ІТ) та цифрові галузі продемонстрували стійкість з лютого 2022 року і, ймовірно, сприятимуть зростанню зайнятості в майбутньому.

"Сільське господарство та переробка сільськогосподарської продукції стали головними порівняльними перевагами України з 2014 року, а підвищення продуктивності та просування вгору по ланцюжку створення вартості мають значний потенціал для створення нових робочих місць. Логістика, енергетика та будівництво, ймовірно, стануть основними секторами створення робочих місць та зростання під час етапу відновлення", – вважають експерти банку.

Серед нових секторів оборонна промисловість та пов’язані з нею галузі, за прогнозами аналітиків, отримають вигоду від нещодавнього технологічного прогресу та стабільно високого попиту, маючи потенціал для створення робочих місць для кваліфікованих працівників.

Як повідомлялося, НБУ у липні вкотре знизив очікування зростання економіки України цьогоріч до 2,1% з 3,1% у квітневому макроекономічному прогнозі. Мінекономіки та уряд зберігали прогноз 2,7%, однак глава Мінекономіки Олексій Соболев ввечері 24 вересня знизив очікування зростання цього року до 2%.

НБУ прогнозує на наступний рік зростання ВВП 2,3%, тоді як уряд – 2,4%.

За даними Держстату, у 2024 році зростання ВВП України сповільнилося до 2,9% з 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022-му – першого року повномасштабної російської агресії.