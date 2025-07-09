Інтерфакс-Україна
Економіка
18:39 09.07.2025

СБ надасть ще $116 млн гранту для підтримки системи теплопостачання в Україні – представниця банку на URC-2025

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Світовий банк під час URC-2025 планує оголосити про надання $116 млн грантового фінансування для підтримки теплозабезпечення Харкова, а також ще шести міст, повідомила керівниця програми з питань інфраструктури та сталого розвитку для Східної Європи Севара Мелібаєва.

"На URC ми збираємося оголосити розширення підтримки, надаючи додаткові $116 млн грантового фінансування Харкову для продовження підтримки сектору опалення, а також ще шести містам разом з Міністерством розвитку громад та територій", – сказала Мелібаєва під час панельної дискусії щодо інвестування в енергетичну стійкість та відновлення України в рамках URC-2025 в Римі у середу, передає кореспондет агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події.

Вона додала, що в грудні 2025 року до Харкова за сприяння Світового банку вже були доставлені, зокрема, 12 мобільних когенераційних блоків в цілому приблизно на 60 МВт та контейнерні котельні на 200 МВт.

Мелібаєва назвала це альтернативою для задоволення потреб населення, оскільки великі теплоелектростанції зараз не підлягають ремонту (після атак РФ – ІФ-У).

За її словами, підтримка України визначається також запланованим фінансуванням через гранти та кредитування ПрАТ "Укргідроенерго" на суму $70 млн від Фонду "зелених" технологій для масштабування акумуляторних накопичувачів енергії. Крім того, йдеться про постачання НЕК "Укренерго" 29 трансформаторів приблизно на $100 млн грантового фінансування, а також надання приблизно $100 млн гранту для підтримки та захисту цих трансформаторів і підстанцій.

Вона поміж іншим згадала Міжнародну фінансову корпорацію (IFC), зазначивши, що вона "підписала боргове фінансування на суму EUR370 млн для будівництва нових офшорних ВЕС потужністю приблизно 350 МВт, а також фінансує додатковий пілотний проєкт для акумуляторного зберігання енергії на 10 МВт на заході України". Подробиць Мелібаєва не надала.

Як повідомлялося, 25 квітня 2025 року "Укргідроенерго" та Світовий банк підписали фінансову та гарантійну угоди щодо проєкту "Додаткове фінансування для проєкту "Україна – Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва е/е в "Укргідроенерго") на $70 млн.

"Запланована потужність СЕС – 35,9 МВт, акумуляторних батарей – 197 МВт. Наразі триває підготовка до розроблення техніко-економічного обґрунтування проєкту", – повідомляло тоді "Укргідроенерго".

НЕК "Укренерго" отримала перший великий трансформатор напругою 750 кВ у рамках проєкту REPOWER від Світового банку (СБ) у жовтні 2024 року і очікувала надходження ще приблизно 20 потужних трансформаторів.

У компанії зазначали, що обладнання постачають коштом гранту на суму $247 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Його фінансують 17 донорів, включно із Канадою, Швецією та Швейцарією, які означили український енергетичний сектор як пріоритетний напрям своїх вкладів.

Теги: #грант #світовий_банк #фінансування

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