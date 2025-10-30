Інтерфакс-Україна
Економіка
15:33 30.10.2025

Україна отримала $177 млн від Світового банку на підтримку охорони здоров’я та фіскального управління

2 хв читати
Україна отримала $177 млн від Світового банку в межах двох проєктів підтримки реформ: $147 млн – за проєктом SURGE "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" та $30 млн - за проєктом THRIVE "Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність".

Як повідомило Міністерство фінансів у четвер, отримані кошти були зараховані до загального фонду державного бюджету.

Мінфін зазначив, що до кінця року Україна очікує отримати додатково $249 млн у межах проєкту SURGE та $17,5 млн - у межах проєкту THRIVE.

Зазначається, що обидва проєкти реалізуються за фінансовим інструментом Program-for-Results (PforR) – "Програма кредитування з прив’язкою до результатів". Цей підхід передбачає виділення коштів лише після досягнення визначених показників ефективності.

Проєкт SURGE реалізується в Україні з 2024 року. У його межах Світовий банк уклав з Україною угоди на понад $1 млрд, зокрема, передбачивши $10 млн грантових коштів. Головна мета проєкту - забезпечити ефективне управління публічними інвестиціями. Для отримання чергового траншу Україна виконала низку умов, серед яких: затвердила єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів на 2026-2028 роки, ухвалила методичні рекомендації щодо оцінки впливу цих проєктів на довкілля та підтвердила виконання Антикорупційної програми Державної податкової служби.

Проєкт THRIVE, започаткований у 2024 році, спрямований на підвищення ефективності Програми медичних гарантій та зміцнення системи охорони здоров’я. Загальний обсяг фінансування становить $1,2 млрд, в його межах підписано угод на $449 млн кредитних коштів та $5 млн грантових коштів.

Черговий транш у розмірі $30 млн отримано авансом для подальшої підтримки реформи Програми медичних гарантій. Кошти буде спрямовано на посилення спроможності Національної служби здоров’я України моніторити діяльність медичних закладів і підвищувати якість надання медичних послуг.

Теги: #світовий_банк #підтримка_україни

