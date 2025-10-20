Інтерфакс-Україна
Економіка
15:50 20.10.2025

Світовий банк готовий надати $200 млн співфінансування на "єОселю" – Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України готує запуск додаткової компенсаційної моделі державної іпотечної програми "єОселі", а Світовий банк готовий надати співфінансування в $200 млн на першому етапі, повідомив заступник міністра Андрій Телюпа.

"Працюємо над механізмом реалізації до кінця року. Окремо готуємо звіт про розвиток проєктного фінансування нового будівництва", – написав він у Facebook за результатами зустрічей з командами Світового банку минулого тижня у Вашингтоні.

Телюпа додав, що на цих зустрічах обговорювалася також промислова стратегія.

"На базі міжнародної рамки інтеграції українських виробників у міжнародні ланцюжки постачання йдемо далі до конкретних заходів для розвитку пріоритетних галузей промисловості за максимальної участі українських експертів та безпосередньо виробників", – зазначив заступник міністра.

За його словами, Мінекономіки продовжує максимально залучати ресурси банку для програм підтримки бізнесу "Зроблено в Україні" в 2026 році, доступ до якої пропонується зробити одним із інструментів детінізації.

"Наприклад, якщо хочеш отримати доступний кредит 5-7-9% або грант на виробничі потужності, то маєш бути bankable і надати відповідні документи банку. І далі ти як підприємець отримаєш можливості масштабування бізнесу за рахунок цілий екосистеми фінансових інструментів", – пояснив Телюпа.

