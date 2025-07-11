Інтерфакс-Україна
Економіка
14:35 11.07.2025

Світовий банк надасть $50 млн гранту для відновлення сільського господарства України

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Світовий банк надасть $50 млн гранту для відновлення сільського господарства України
Фото: https://www.facebook.com/

Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) в рамах Конференції з відновлення України, що проходить в Римі, підписали угоду про додаткове фінансування на суму $50 млн, повідомила пресслужба Міністерства фінансів. 

Згідно з повідомленням, фінансування надається в рамках "Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України" (ARISE) Світового банку у вигляді гранту із Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Кошти будуть спрямовані на підтримку малих фермерських господарств, які зможуть направити його на підтримку свого розвитку.

"Україна є одним із ключових постачальників продовольства у світі, і стабільність аграрного виробництва в нашій країні має критичне значення для глобальної продовольчої безпеки. (…) Надання додаткового грантового фінансування в рамках діючого спільного зі Світовим банком проекту ARISE є надзвичайно своєчасним та необхідним для забезпечення безперервного доступу до фінансування аграрного бізнесу України", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, слова якого наведено в пресрелізі.

Він додав, що проєкт ARISE з 2023 року уже підтримав тисячі малих фермерських господарств України.

Міністр подякував команду Світового банку за своєчасну підтримку.

Мінфін нагадав, що раніше Україна вже отримала $595 млн фінансування від Світового банку за проєктом ARISE: позику у розмірі $230 млн із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії, та гранту у розмірі $365 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Теги: #мбрр #світовий_банк #угода

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