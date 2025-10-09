Інтерфакс-Україна
Події
19:38 09.10.2025

Учасники осінніх зборів МВФ і Світового банку знову обговорять підтримку України

3 хв читати
Учасники осінніх зборів МВФ і Світового банку знову обговорять підтримку України

Восьме засідання "круглого" столу міністрів із підтримки України відбудеться у середу, 15 жовтня, в рамках щорічних зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку (СБ) у Вашингтоні за участі глави СБ Аджая Банга та директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої.

"Цей круглий стіл … збере керівників Світового банку та МВФ, представників уряду України, керівників європейських міжнародних фінансових інституцій для обговорення потреб у подальшій підтримці України та зусиль, необхідних для її відновлення", – повідомляється в інформації на сайтах СБ та МВФ.

Зазначається, що Група Світового банку проведе цей захід спільно з урядом України та співголовуватиме на ньому разом з МВФ.

Перше засідання такого "круглого" столу відбулося на весняних зборах МВФ і СБ 21 квітня 2022 року, друге - на осінніх зборах 12 жовтня того ж року і в наступні роки вони відбувалися раз на півроку на подібних подіях цих провідних міжнародних фінансових організацій.

На першому глава МВФ вказала на щомісячну потребу України 2022 року в $5 млрд фінансування дефіциту держбюджету в умовах розв'язаної Росією війни. На другому Зеленський запропонував світовій фінансовій спільноті зробити три термінові кроки на підтримку України: створити "фінансовий "Рамштайн", забезпечити відновлення економіки та допомогу українцям, а також створити механізм підтримки інвестицій, страхування їх від військових ризиків.

На третьому Володимир Зеленський звернувся до МВФ і Світового Банку з проханням схвалити Програму підтримки для покриття пріоритетних проєктів Швидкого відновлення на $14,1 млрд, а також закликав опрацювати конкретні механізми використання заморожених російських активів для відшкодування завданих Росією збитків.

Цього року під час щорічних зборів МВФ, які пройдуть 13-18 жовтня, українська делегація обговорюватиме з Фондом нову програму, про яку прем'єр-міністр України разом із головою НБУ та міністром фінансів офіційно попросили 9 вересня. Всі вони наступного тижня будуть у Вашингтоні.

Наразі Україна та МВФ працюють за чотирирічною програмою розширеного фінансування EFF, яка була затверджена наприкінці березня 2023 року. Загальний обсяг програми $15,6 млрд, з яких отримано $10,6 млрд. Наприкінці червня цього року, за результатами її восьмого перегляду, наступні 9-й та 10-й перегляди, які припадали на кінець серпня та початок грудня цього року, були об’єднані в один дев'ятий перегляд, який наразі запланований на четвертий квартал 2025 року і за результатами якого може бути виділений черговий транш біля $1,6 млрд.

Необхідність розгляду альтернативи у вигляді нової програми пов’язана з тим, що розв’язана Росією війна затягується, тоді як поточна програма EFF розрахована на її завершення до 2026 року.

Нинішня 4-річна програма спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, але із затягуванням війти ці показники було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.

Міністр фінансів України Сергій Марченко попередньо оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з МВФ від $150 до $170 млрд. Агентство Bloomberg повідомляло, що розмір нової програми може бути скорочений до $8 млрд

 

Теги: #мвф #підтримка #світовий_банк #подія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:14 09.10.2025
Кабмін запровадив фінансову підтримку провідних українських наукових видань

Кабмін запровадив фінансову підтримку провідних українських наукових видань

14:21 07.10.2025
Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%

07:06 07.10.2025
Ткаченко обговорив із прем’єром Нідерландів Схоофом підтримку стійкості Києва та України від атак РФ

Ткаченко обговорив із прем’єром Нідерландів Схоофом підтримку стійкості Києва та України від атак РФ

06:21 07.10.2025
Україна обговорила з G7 термінову підтримку та захист енергетики перед зимою

Україна обговорила з G7 термінову підтримку та захист енергетики перед зимою

20:20 03.10.2025
Пишний анонсує ширший діалог з банками щодо протидії дропам

Пишний анонсує ширший діалог з банками щодо протидії дропам

17:38 02.10.2025
МВФ продовжить обговорення нової програми з Україною під час щорічних зборів 13-18 жовтня

МВФ продовжить обговорення нової програми з Україною під час щорічних зборів 13-18 жовтня

23:41 01.10.2025
Усі лідери ЄС, окрім одного, підтримали подальший процес вступу України в Спільноту

Усі лідери ЄС, окрім одного, підтримали подальший процес вступу України в Спільноту

22:49 24.09.2025
Президент уряду Іспанії: Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно

Президент уряду Іспанії: Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно

06:26 24.09.2025
Сенатор Грем: за допомогою європейської підтримки та американської зброї Україна може вигнати Росію

Сенатор Грем: за допомогою європейської підтримки та американської зброї Україна може вигнати Росію

05:04 23.09.2025
Зеленський обговорив використання російських активів з Гергієвою

Зеленський обговорив використання російських активів з Гергієвою

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Маємо чіткі плани щодо масштабування застосування далекобійної зброї на найближчі місяці

Зеленський призначив на п'ятницю нараду щодо аудиту всіх домовленостей з партнерами за рік

Пропозиція Єврокомісії щодо репараційних позик Україні має бути узгоджена лідерами ЄС до кінця осені – дипломат

Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року став угорський письменник Ласло Краснагоркаї

ОСТАННЄ

На Київщині знайдено 2-річного хлопчика, який заблукав під час збирання грибів

Зеленський: Усім доведеться виконати роботу щодо підготовки до зими на рівні областей

Зеленський: Маємо чіткі плани щодо масштабування застосування далекобійної зброї на найближчі місяці

Зеленський доручив МЗС та дипломатичній команді ОП максимально залучити партнерів для глобальної підтримки українських ініціатив

Зеленський призначив на п'ятницю нараду щодо аудиту всіх домовленостей з партнерами за рік

Трамп очікує звільнення утримуваних ХАМАС заручників на початку наступного тижня

Генсек НАТО візьме участь у Парламентській асамблеї Альянсу у Словенії

Мирного жителя поранено на Нікопольщині через ворожі обстріли

У Костянтинівці через ворожі обстріли загинула одна людина, четверо поранені

Залізничне сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не припиняється, діють комбіновані маршрути

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА