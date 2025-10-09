Учасники осінніх зборів МВФ і Світового банку знову обговорять підтримку України

Восьме засідання "круглого" столу міністрів із підтримки України відбудеться у середу, 15 жовтня, в рамках щорічних зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку (СБ) у Вашингтоні за участі глави СБ Аджая Банга та директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої.

"Цей круглий стіл … збере керівників Світового банку та МВФ, представників уряду України, керівників європейських міжнародних фінансових інституцій для обговорення потреб у подальшій підтримці України та зусиль, необхідних для її відновлення", – повідомляється в інформації на сайтах СБ та МВФ.

Зазначається, що Група Світового банку проведе цей захід спільно з урядом України та співголовуватиме на ньому разом з МВФ.

Перше засідання такого "круглого" столу відбулося на весняних зборах МВФ і СБ 21 квітня 2022 року, друге - на осінніх зборах 12 жовтня того ж року і в наступні роки вони відбувалися раз на півроку на подібних подіях цих провідних міжнародних фінансових організацій.

На першому глава МВФ вказала на щомісячну потребу України 2022 року в $5 млрд фінансування дефіциту держбюджету в умовах розв'язаної Росією війни. На другому Зеленський запропонував світовій фінансовій спільноті зробити три термінові кроки на підтримку України: створити "фінансовий "Рамштайн", забезпечити відновлення економіки та допомогу українцям, а також створити механізм підтримки інвестицій, страхування їх від військових ризиків.

На третьому Володимир Зеленський звернувся до МВФ і Світового Банку з проханням схвалити Програму підтримки для покриття пріоритетних проєктів Швидкого відновлення на $14,1 млрд, а також закликав опрацювати конкретні механізми використання заморожених російських активів для відшкодування завданих Росією збитків.

Цього року під час щорічних зборів МВФ, які пройдуть 13-18 жовтня, українська делегація обговорюватиме з Фондом нову програму, про яку прем'єр-міністр України разом із головою НБУ та міністром фінансів офіційно попросили 9 вересня. Всі вони наступного тижня будуть у Вашингтоні.

Наразі Україна та МВФ працюють за чотирирічною програмою розширеного фінансування EFF, яка була затверджена наприкінці березня 2023 року. Загальний обсяг програми $15,6 млрд, з яких отримано $10,6 млрд. Наприкінці червня цього року, за результатами її восьмого перегляду, наступні 9-й та 10-й перегляди, які припадали на кінець серпня та початок грудня цього року, були об’єднані в один дев'ятий перегляд, який наразі запланований на четвертий квартал 2025 року і за результатами якого може бути виділений черговий транш біля $1,6 млрд.

Необхідність розгляду альтернативи у вигляді нової програми пов’язана з тим, що розв’язана Росією війна затягується, тоді як поточна програма EFF розрахована на її завершення до 2026 року.

Нинішня 4-річна програма спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, але із затягуванням війти ці показники було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.

Міністр фінансів України Сергій Марченко попередньо оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з МВФ від $150 до $170 млрд. Агентство Bloomberg повідомляло, що розмір нової програми може бути скорочений до $8 млрд