"Нова пошта" відкрила перше відділення у Катовіце

Група компаній "Нова пошта" запустила перше відділення Nova Post у Катовіце, загальна кількість покритих відділеннями польських міст досягла дев'яти, повідомила пресслужба компанії.

"Ви просили - ми зробили. Дев'ятнадцяте відділення у Польщі в місті Катовіце вже відкрито. Як і в інших відділеннях, тут можна надсилати та отримувати посилки та документи", - повідомила компанія, зазначивши, що відкриватиме відділення і в інших містах.

Як уточнюється у релізі, загалом у Польщі до цього вже відкрито 18 відділень Nova Post - у Любліні, Варшаві, Кракові, Познані, Гданську, Вроцлаві та Жешуві.

Раніше повідомлялося, що в березні "Нова пошта" вийде на другий закордонний ринок - Литви та відкриє відділення, яке прийматиме та відправлятиме посилки вагою до 1 тис. кг, у її столиці Вільнюсі. Триває також робота з відкриття відділень у Німеччині.

Заснована у 2001 році ГК "Нова пошта" - найбільший учасник українського логістичного ринку: її мережа налічує близько 10 тис. відділень та 13 тис. поштоматів у всій Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн. Крім цього, небанківська фінансова установа "НоваПей" надає послуги з грошових переказів та операцій із електронними грошима. За 2021 рік було проведено 388 млн транзакцій.

Детальні результати роботи ГК у 2022 році поки що не оголошувалися, проте її співзасновник Леонід Клімов заявляв про відновлення кількості відправлень наприкінці минулого року до 95% довоєнного рівня.

До складу групи також входить "Нова пошта Глобал", яка розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не лише в Україні, а й за кордоном. Компанія виконує регулярні авіарейси до США, Європи, Китаю і за 2021 рік доставила 9,3 млн міжнародних відправлень.